整排學生「幫舔腳趾」　美高中募款活動變調！26秒噁心影片曝

▲美國一所高中舉辦募款活動,參與的學生在活動上互舔腳趾,引發道德法律爭議。(圖/翻攝自社群平台X/@libsoftiktok)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州一所高中上周舉辦一場募款活動,由9年級到12年級的學生志願報名參加,但其中一項活動環節卻是讓學生分成2組互舔腳趾,現場影片被拍下來傳至網路社群後,引發眾怒。有議員直接批評這是在虐童,州教育官員也宣布介入調查並稱此事「令人作嘔」。

根據福斯新聞等外媒報導,位於奧克拉荷馬郡愛德蒙市(Edmond)的公立鹿溪高中(Deer Creek High School)藉由「溫馨募款周」的活動,為當地一家雇用身心、智能與發育障礙人士的咖啡廳籌措經費,並舉辦一場名為「班級對抗賽」(Clash of Classes)的集會,讓9年級至12年級學生們自願報名,但需要付費參加。

▲網路一度誤傳這是高中生為了募款舔成年人腳趾,學區後續澄清是自願參與比賽的學生們互舔腳趾。(圖/翻攝自社群平台X/@libsoftiktok)

然而,其中一項環節是讓學生依照各年級配對,並分成2組。一組人坐在椅子上,腳抹花生醬,另一組人則趴在椅子前的地板上,用舌頭舔掉他們腳趾的花生醬。

UNBELIEVABLE. This happened at @DCAntlers. Students sucked on the toes of adults during a school fundraising event. Who approved this??? pic.twitter.com/vNqy3LkV0r