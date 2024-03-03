台東白車撞路樹翻覆滑行25米　車頭撞爛駕駛送醫

▲車輛疑似自撞後翻覆。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東3日上午發生一起翻車意外，一輛自小客車在行經中華大橋時，駕駛疑似恍神，不慎自撞路樹後翻車，附近打球以及路過的民眾，紛紛停下救援。

這輛自小客車當時由北往南行駛在中華大橋上正準備下橋往台東市區，卻在下坡路段疑似恍神，車輛偏左行駛，撞到路樹後整輛車四腳朝天滑行約25公尺後才停止，車頭也嚴重毀損，一旁在森林公園打球的民眾聽到撞擊聲後，立刻前往救援。所幸駕駛並無大礙，目前送往醫院做進一步檢查。