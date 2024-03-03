台南覺行弘法協會成立　弘揚佛法關懷救濟弱勢家庭

▲台南覺行弘法協會召開第一屆第一次會員大會，票選出新理事長林松與（中）、副理事長賴森榮（中左）。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

覺行弘法協會第一屆第一次會員大會，3日召開會員成立大會，台南市政府秘書長方進呈、南華大學校長林聰明、台達電子氫能源事業部總經理蔡文蔭等產官學致贈花籃祝賀，近50幾位會員共襄盛舉，選出新任理監事，首屆理事長為林松與、副理事長賴森榮及澎湖科大退休教授丁得祿等12位理監事。

新任理事長林松與，是50年前台南市知名「養和醫院」院長陳瑞堂的女婿，林松與表示，其岳父曾2次當選台南市好人好事代表及創立台南市生命線協會。



林松與理事長指出，覺行弘法協會是全國性公益社團法人，主要以關懷救濟弱勢家庭，協助覺行寺興建，弘揚如來正法，推動佛教度生利眾精神為宗旨。



林松與理事長表示，此次緣起於現任世界佛教總部副主席、國際佛教僧尼總會總住持聖德釋證達教尊，是H.H.第三世多杰羌佛諸多聖德弟子之一，經過佛教殊勝的百法明門黑關擇決（擇決法）為度母親信再來人，通過世界佛教總部聖考，考過金剛陣，領有二段金釦聖德證書，且是羌佛大悲觀音加持法第二代傳人，戒行清淨，證量高超，被譽為百年難得一見的比丘尼。





證達教尊發心興建一座以H.H.第三世多杰羌佛、南無釋迦牟尼佛、十方諸佛正宗如來教法、高僧住持之覺行寺，讓十方信眾能夠學修到真正的如來正法和無上捷徑修行之道，步上菩提正道，福慧增長，進而解脫生死輪迴，得大成就，覺行圓滿。



林松與表示，該會除推動覺行寺的興建，並協助弘揚佛法相關事務，未來載台南將舉辦宗教相關活動，幫助眾生學習正確佛教法義，舉行法會誦經，為大眾消災祈福，關懷救濟社會弱勢家庭，推廣有助於國家、社會安定和諧的公益活動，預期覺行弘法協會將為台南市帶來一股正能量。