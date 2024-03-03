月津港燈節、新營波光節璀璨落幕　台南雙燈節逾132萬觀展人潮

▲台南「月津港燈節」、「新營波光節」，兩大燈節總共37天展期，合計吸引超過132萬人次造訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

被譽台灣最美水岸燈節的「月津港燈節」以及首屆辦理的「新營波光節」，於3日正式落幕，兩大燈節總共37天展期，合計吸引超過132萬人次造訪。

為了迎接台南400，同時呼應台灣燈會在台南，這是台南溪北地區首次破天荒有兩個大型燈節同時辦理，在活動彼此相互串連，相互拉抬的效應下，帶動地方觀光人潮創下新高。其中月津港燈節五大展區37天展期逾104萬人參觀，繼2022年再度突破百萬參觀人次；首次辦理的「新營波光節」，初試啼聲就吸引全國各地遊客前往欣賞，成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，展期期間持續獲得民眾認同，37天展期逾28萬觀展人次，迴響十分熱烈。

文化局表示，隨著溪北雙燈節落幕，「月津港燈節」、「新營波光節」未來除了將持續辦理，提升展演內容外，也致力於帶動地方發展、引進商機，擴大活動效益。月津港燈節部分作品將由鹽水月之美術館典藏成為常設作品；新營波光節相關作品、環湖光環境也將持續保留在天鵝湖公園，後續由新營區公所維護管理，提供民眾繼續欣賞。

被譽為台灣最美水岸藝術燈節的「月津港燈節」，今年以「夢想將近．鹽水新視界」為策展主題，展期37天歷年次長，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、徵件燈區、新創燈區，以及大眾廟鹽水車站光環境等五大展區，總計66件作品。近年市府推動「月之美術館」計畫帶動小鎮藝文觀光產業發展，許多遊客選擇白天就前往鹽水歷史街區及鄰近景點進行深度旅遊，夜晚參觀月津港燈節。尤其，燈節近年藉由巷弄燈區作品設置導流觀眾進入歷史街區及在地商圈消費，展期間在地美食小吃坐無虛席，地方業者也共同響應開發許多特色文創商品，相當受到歡迎。

相較於其他燈節，月津港燈節展區不僅逐年擴大，除了因應現地水域特色及環湖景觀等自然環境設置的裝置藝術及多媒體科技藝術作品之外，更成為大專校院及新秀藝術家實驗試煉場域，因而作品形式也更加多元，間接提高遊客回訪燈節次數的誘因，民眾彷彿沉浸在小鎮無牆美術館中，也連帶帶動燈節觀展民眾穩定成長，37天展期吸引超過104萬人次湧入鹽水小鎮賞燈，繼2022年後，今年再突破百萬人次。

台南藝文新品牌「新營波光節」，是新營地區首次辦理的大型光節活動，首屆以「波光圈」為策展主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態的天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉。活動期間每至開展前夕就出現大批人潮湧入天鵝湖公園景象；現場到處都可看到遊客帶著親朋好友、扶老攜幼拿著相機、手機拍照取景或打卡自拍，沈浸在燈會浪漫迷幻的氛圍中。

自1/27開展，為期37天展期，累計超過28萬人次來訪，迴響熱烈。新營波光節今年首度辦理，已為活動品牌奠下基礎，也因而打開新營天鵝湖「國家級重要濕地」知名度，也透過周邊活動規劃，讓民眾深入探訪、了解天鵝湖日與夜的不同美感面貌。不少新營在地遊客興奮表示，第一次看見天鵝湖公園變得如此漂亮，已經造訪活動至少3次以上，還推薦給周遭親朋好友，更有地方耆老說從來沒看過這麼多人潮湧入埤寮，整體活動讓在地人驚豔不已。

文化局進一步指出，在黃偉哲市長的支持下，溪北雙燈節不僅逐步奠定藝術燈節品牌，也秉持著創新實驗精神持續透過藝術策展展現地方魅力，盼未來能逐步建立藝文觀光產業機制，帶動青年返鄉回流、地方經濟成長。