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「龍抬頭」土地公生日要來了　2招開運法曝

土地公、土地公廟、福德正神。（圖／記者陳俊宏攝）

▲柯柏成說，龍抬頭這天拜土地公，除了一般鮮花素果、糖果餅乾外，建議要多供奉一瓶水。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，農曆二月初二是民俗上「龍抬頭」的日子，今年是在陽曆的3月11日，相傳這天也是土地公生日。他分享龍抬頭開運法，像是當天剪頭髮，以及「引錢龍」。

柯柏成在臉書說，龍抬頭源自於農業社會在年後，期盼春天雨水利於耕種，所以俗話說「龍不抬頭，天不下雨」；龍是祥瑞之物，又是和風降雨的主宰，人們祈望龍抬頭興雲作雨、滋潤萬物，加以今年是龍年，更是要利用龍氣給自己添好運。

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柯柏成指出，民俗上這一天的「龍」，指的是二十八宿中的東方蒼龍七宿之一的龍角星（角宿），每年仲春卯月（斗指正東）之初，「龍角星」會從東方地平線上升起，緩緩呈現出來，為萬物生發之象，所以被稱為龍抬頭。

柯柏成提到，民間普遍認為在這一天理頭髮，會使人鴻運當頭、福星高照，因此民諺說「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」；過去的年代每逢二月二這一天，家家理髮店都是顧客盈門，生意興隆，可能過年前才理過頭髮，經過了一個多月，差不多可以選擇這一天去理頭髮，讓自己精神一整年。

▼龍抬頭相傳也是土地公生日。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼市場中的土地公香火依舊，但祂卻顧不到市場芸芸眾生，部份攤商在疫情衝擊下已經收攤停業。（圖／記者湯興漢攝）

柯柏成表示，相傳龍抬頭這天是土地公生日，初二、十六固定拜土地公的民眾，會把這一天當作頭等大事，供品部分會比較建議順從廟方建議；但這天除了一般鮮花素果、糖果餅乾外，建議要多供奉一瓶水。

柯柏成解釋，這瓶水在祭拜過後可以成為引錢龍用的水，千萬別貪圖方便，拿個保特瓶裝就可以了，或者是到便利超商買瓶裝水，塑膠材質都屬火，水火相剋不適合作為引錢龍用的水；不鏽鋼水瓶或玻璃材質都相當不錯，水必須要可以喝的純淨水。

柯柏成說，「引錢龍」可以引來一年好財運，古代的二月二清晨有引錢龍的習俗，當時方式很簡單，清晨時分就去井裡河邊挑水回家，倒入水缸，謂之引錢龍。

柯柏成提到，現代誰還去井邊挑水回家？在土地公廟祭拜完的水，就可以拿回家作為引錢龍，拿回家後對著水持誦大悲咒21遍，倒入家中的熱水瓶，就完成了引錢龍的開運法；家中有久病不癒的家人，可以持誦「藥師琉璃光灌頂真言」21遍。

柯柏成指出，如果當天不方便到土地公廟祭拜取水，到銀行的飲水機取杯水也是不錯的方法，持誦大悲咒是關鍵，如果不會持誦大悲咒，最低限度念十聲佛號「阿彌陀佛」或「觀世音菩薩」聖號，才能啟動這個引錢龍的開運能量。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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