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開工紅包「過完元宵」才花！空紅包袋也要留：繼續催財運

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今天（15日）是大年初六、龍年開工日，上班族紛紛返回崗位，許多老闆在這一天會開工拜拜、發紅包，金額從200至2000元不等，圖個好彩頭。命理師楊登嵙日前分享4招「紅包旺運法」，供民眾參考；柯柏成也曾表示，開工紅包是給開市員工的吉祥象徵，無論金額多少，建議過完元宵再取用。

命理師楊登嵙日前分享4招，「一、開工紅包別亂花」，以免影響在公司的工作順利及漏財；「二、紅包放身上3天」，想錢滾錢，可以把開工紅包放身上3天，然後放在辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己事業運；「三、元宵節後存進帳戶」，如同「發財金」，讓小錢滾大錢，藉由自己的努力打拼，利祿亨通；「四、紅包袋別丟」，可存放在自己的辦公桌抽屜內。

命理師柯柏成也曾在臉書分享，開工紅包是一種吉祥的象徵，裡面的金額多少無關緊要，但建議至少等到元宵節過完再取用，而空的紅包袋也可以留下來，繼續催財運，直到來年除夕前再回收。他指出，收到開工紅包後，可寫上公司文化、精神，或是老闆、上司的激勵格言，如果都沒有，也可以寫下一段鞭策自己的話並署名，效果各有差異。

柯柏成強調，這種方法不能招搖，在人來人往的場所需要完全遮蓋，因此要將紅包放在辦公桌的桌墊下或電話機下，如果不小心被看到，要重新放好，若真的環境不允許，也可以放在辦公桌的抽屜裡。

最後，柯柏成表示，若上班場所不方便，也可以放在家中的書桌、或床頭櫃上右前方，家中屬於私人場所，是否完全遮蓋可以自由把握。他還說，若以上的方法都不能達成，可以將開工紅包放枕頭套底下，也是催旺整年財運的方式。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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