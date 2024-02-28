「驚蟄」要來了！　送小人、招貴人方法曝

▲柯柏成表示，如果驚蟄這段時間在香港，可以直接找專業婆婆打小人。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

今年24節氣的「驚蟄」落在3/5，民俗專家柯柏成分享，驚蟄這天是「祭白虎送小人」的日子，望貴人相助，遠離小人是非；可簡易自己送小人作法是用黃紙剪小人5張，放在自宅陽台地上打。

柯柏成在臉書說，今年的驚蟄在3月5日上午10時22分31秒交節氣，顧名思義驚蟄就是開始打春雷，驚醒冬眠蟄伏的萬物，這是24節氣中的第三個節氣，太陽到達黃經345度，這時氣溫回升較快。

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柯柏成表示，《月令七十二候集解》中說，「二月節，萬物出乎震，震為雷，故曰驚蟄，是蟄蟲驚而出走矣」；其實蟲是聽不到春雷的聲音，主要是這時春雨開始大地回暖，昆蟲萬物都會從冬眠中甦醒過來開始活動。

柯柏成指出，農諺「未過驚蟄先打雷，四十九天雲不開」，如果春雷是在驚蟄交節氣前就打雷，天氣很有可能就會長期陰雨一段時間，這是古人累積的生活經驗。

▼香港打小人。（圖／資料照）



柯柏成提到，在民俗上這一天就是祭白虎送小人的日子，民間傳說白虎是口舌、是非之神，每年都會在這天出來覓食，犯之則在這年之內，常遭邪惡小人興波作浪，阻撓前程發展，造成百般不順；眾人為了自保，便在驚蟄當天祭白虎，這個專屬科儀要到道教的宮廟專程去做。

柯柏成說，化解小人有四種方法，分別是「制、敬、打、送」，主要都是希望貴人相助、遠離小人是非，讓自己在一年裡過得順心如意。

柯柏成表示，簡易自己送小人作法是用黃紙剪小人5張，用五種顏色的筆分別在小人臉上畫上五官，一張小人一種顏色；驚蟄當天交節氣後，在自宅的陽台（沒有的話可以到頂樓，或其他社區可以曬棉被的空間），將5張紙人散放在地板上用拖鞋拍打。

柯柏成提醒，只能用木質拖鞋，主要春雷屬東方木，適合這個節氣的五行；塑膠材質屬火，不僅不能壓制小人，還可能增強小人的氣焰，自己DIY可別為了貪方便弄巧成拙。

柯柏成提到，打到滿意再用腳踩幾下，拿到戶外用火燒掉灰燼埋在草叢中，拍打時可以口中唸唸有詞，「打過小人順順利利行好運」、「打過小人事業大展鴻圖」等。

柯柏成解釋，這種厭勝法主要是祈求順利，並非傷害他人詛咒，所以沒有需要去寫上姓名生辰八字；俗話說「明槍易躲，暗箭難防」，真正難對付的都是處在暗地、含沙射影的暗小人。

柯柏成說，如果這段時間是在香港的話，還真的可以直接到鵝頸橋下，香港的民俗都會在驚蟄這天，找專業的婆婆打小人，這一打不只打散小人，連病魔都可以一起打一打。

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