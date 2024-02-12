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廟內4尊土地公除夕夜落難　台中警焚香默禱...5hrs後雜草中尋回

▲▼清水4尊土地公除夕夜落難，台中警焚香默禱5小時後在雜草中尋回。（圖／警方提供，下同）

▲▼清水4尊土地公除夕夜落難，台中警焚香默禱5小時後在雜草中尋回。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

除夕當天下午4點多，台中市沙鹿區西勢里的福德宮廟公焦急地向清水分局清泉派出所通報，民眾上門拜拜，卻發現廟內4尊土地公不翼而飛，警方隨即調閱監視器，鎖定43歲卓姓女子所為，員警在卓女坦白下，找到1尊包在紅色塑膠袋內的土地公，其餘的3尊在員警捻香祈求之下，5小時後順利找到，廟方以和為貴，不願究責。

春節期間廟宇香火鼎盛，信徒人來人往，村里的土地公卻失蹤了，這讓廟方及警方不敢大意，清泉所長吳嘉瑋及警員林健凱獲報後調閱監視器，經過1小時，鎖定轄區精神狀況不穩的卓女，卓女僅說出被丟棄在宮廟不遠處，警方趕緊前往，順利在一處草叢中找到一只紅色塑膠袋，袋內有1尊神像。

▲▼清水4尊土地公除夕夜落難，台中警焚香默禱5小時後在雜草中尋回。（圖／警方提供，下同）

吳嘉瑋將神像安置在派出所內，接著多次前往均未尋獲，於是焚香祈禱早點尋獲其他3尊，除夕夜好好團聚，吳所長在晚上11點左右，再次外出搜尋，果然在距離宮廟約500公尺雜草叢內，又發現一只紅色塑膠袋，3尊全在袋內。

▲▼清水4尊土地公除夕夜落難，台中警焚香默禱5小時後在雜草中尋回。（圖／警方提供，下同）

4尊落難土地公全都找回，但天色已晚，警方於是備妥香火，將4尊神像暫時供奉在所內，「作客」派出所陪員警度過農曆新年，成為地方一段佳話。

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