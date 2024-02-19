今雨水「拉保保」5禁忌一次看　男生太興奮易傷精

▲「雨水」後降雨開始增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「雨水」，清水孟國際塔羅小孟老師分享5大禁忌，像是男性過於興奮容易傷到精氣。民俗專家柯柏成則分享，以往雨水節氣有「拉保保」拜乾爹習俗。

小孟老師說，雨水節氣大多在陽曆2月19日或20日，太陽過黃經330度，大多是代表立春之後，冰雪開始逐漸溶化，各地農民也要開始播種耕地的時刻，這時農民最希望有雨水降落，代表大地回春、春雨綿綿、春暖花開的意涵。

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►雨水節氣5禁忌：

1、不宜吃重口味

雨水到來也代表不再嚴寒，因此不宜吃太辛辣食材與食物，過補的食物也要開始減量。

2、少吃油炸燒烤

雨水節氣代表氣溫逐漸上升，因此不宜吃太多高油脂食物，以免上火產生便秘。

3、切勿減少厚衣服

雨水節氣溫度逐漸上升，太早將厚衣服減少容易著涼感冒，尤其日夜溫差仍然很大，還是要保暖。

4、男性不宜過度興奮

古人認為雨水節氣容易下雨，雨水會導致周圍濕氣較重，濕氣也容易傷害人的陽氣，容易使體質較差的男性頭暈、腰痠背痛，過於興奮容易傷到精氣。

5、不宜洗太多冷水

雨水節氣仍會有忽冷忽熱的狀況，因此年老孩童洗手或洗澡太冷，冷水會傷害到筋骨，影響筋脈血液循環。

柯柏成則在臉書提到，雨水這天在過往的北方民間，還有一項特具風趣的習俗叫「拉保保」（保保是乾爹的意思），而雨水節拜乾爹（認乾爹），是取「雨露滋潤易生長」之意，讓小孩容易長大、身體健康及學業進步。

柯柏成表示，過去人們都有一個為自己兒女算八字的習慣，看看自己兒女命運如何，需不需要找個乾爹；而找乾爹的目的，則是為了讓兒子或女兒順利健康成長，可以是找家族中有成就威望的成年人，或是拜神明當乾爹，這個節氣就可以到寺廟裡擲杯，看看家中兒女是否跟哪位神尊有緣。

柯柏成提醒，但是要特別注意，如果拜關聖帝君，自己就只能以「契孫」的方式，由於關公的兒子關平帝君已經是封聖的神格地位，跟關平帝君同輩的話，有僭越不敬之嫌，因此只能以契孫的方式參拜。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。