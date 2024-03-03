苦苓批評全民變「交通抓耙仔」！3點呼籲取消交通檢舉制度

▲苦苓呼籲取消交通違規檢舉制度，批評這種做法變相鼓勵人民成為「交通抓耙仔」。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣的交通違規記點、民眾檢舉制度近期不斷受到討論，交通部的做法也引發了正反兩面的論戰。對此，作家苦苓提出3點，建議廢除民眾檢舉交通違規，更是批評這種做法是變相鼓勵人民成為「交通抓耙仔」。

苦苓表示，無論是測速、闖紅燈，或是酒測的儀器，都需要經過官方認證檢驗，否則違規檢舉無效，那麼按照這個標準來看，民眾的手機或是行車紀錄器，又是否有通過官方的認證檢驗，「答案是沒有」，因此警方據此提出的交通違規處罰，根本於法無據，希望立委能夠重視這件事，必要時提請大法官釋憲。

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▲苦苓呼籲取消交通違規檢舉制度，批評這種做法變相鼓勵人民成為「交通抓耙仔」。（示意圖／ETtoday資料照）



苦苓接著說，交通違規的處罰目的，是為了提醒用路人遵守規則、維持交通順暢及安全，但民間的「檢舉魔人」會將無關緊要的「微違規」事項，例如黃線暫停時間稍久、變換方向燈時間稍短，或是行車中壓到一點點實線等，都拍照提出檢舉，警方也會給予處分，有違比例原則，更是造成許多民怨。

苦苓感嘆，並非本身權益受到侵害，卻讓民眾任意檢舉、據以處罰，說得好聽叫做「警民合作」，但根本是「執法怠惰」，也變相鼓勵民眾成為「交通抓耙仔」，導致產生互相檢舉、報復的不正常心態，導致受害者有增無減，這種情況恐怕也非執政者所樂見。