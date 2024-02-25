2圖PK台荷十字路口「台灣輸慘」！Cheap怒：官員只會要行人走快點

▲Chepa指出台灣交通設計不良。（圖／交通部提供）



記者施怡妏／綜合報導

彰化伸港鄉年幼3姊弟22日傍晚過斑馬線，遭74歲男子無照駕駛休旅車高速撞飛，姊妹被撞飛，生命垂危昏迷指數3，仍在醫院搶救，關注交通安全的網紅Cheap在臉書PO出荷蘭、台灣的十字路口比較，納悶直呼，「歐洲先進國家的作業就在那邊給你抄，官員每年花大筆預算出國考察，到底學到了什麼？」

百萬網紅Cheap發文，好的交通工程就是防呆機制，降低三寶駕駛、行人出包的機率，官員每年花大筆預算出國考察，台灣的交通卻沒有更進步，「歐洲先進國家的作業就在那邊給你抄，你也不抄，整天只會要行人走快點，或在地上寫個慢，要不然就裝爆閃燈，再不行測速插下去」。

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Cheap指出，怕車速過快，可以裝減速丘或是車道瘦身，而不是寫個「慢」，國外許多科學文獻都指出，車道瘦身不但不塞車，還更順暢，但一定會有人抱怨車子飛起來或是容易撞車，「啊廢話，你就開太快啊，這就是減速丘的功能咩」。

Cheap表示，行人庇護島的作用是避免切西瓜，但就會有人抱怨設計不良會撞到，「廢話，你不想撞就別切西瓜啊」。看了荷蘭的交通設計，Cheap直言，官員對的事情不敢堅持，導致台灣交通就繼續擺爛，「交通工程沒做好，導致台灣一年3000人魂斷馬路，更別說台灣執法就是個笑話了」。