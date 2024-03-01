又有女童被撞飛！民團反對微罪不舉發：交長勿視生命為草芥

▲台中10歲女童2月29日走人行道遭車撞飛倒地。（圖／翻自記者爆料網）

記者李姿慧／台北報導

昨(29日)台中一名10歲國小女童在行人穿越道上，遭一輛未禮讓行人車輛撞飛，行人零死亡推動聯盟今(3月1日)發聲明，指不斷發生行人行經行人穿越道被撞飛事故，聯盟反對微罪不舉發，交通部長王國材勿視生命為草芥，強烈要求交部及相關部會，不應以行人生命安全為祭品，討好特定團體。

行人零死亡推動聯盟表示，去年8月20日「還路於民大遊行」時，執政黨及交通部都有給出2030年死傷減半，重新改革交通政策的承諾，近日交通部公布去年全年度交通死亡人數，依然破3000人，並沒有明顯下降，令人感到非常遺憾和不捨。

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聯盟指出，「道路工程」改善依然看不到任何排程與規劃，「駕訓教育」也不見任何改革，對高齡駕駛、無照駕駛造成危害沒有任何相關措施，但去年至今執法卻一再退讓，「記點制度」一再放緩，道路上違規與不適任駕駛等同變相放任其行為。

行人零死亡推動聯盟表示，系統性問題導致死傷慘重，交通事故數一再突破新高，交通部卻仍不願與民間溝通討論政策，質疑是否執政黨給出的政治承諾只是選舉口號，選後就不再重視這些無辜的生命？



聯盟強調，現行法規中交通檢舉案件無任何獎金，通常狀態下的「紅線違停」無法被一般民眾檢舉，經過交通部再次退讓，「路口」違停也已不用記點，甚至交通部正研擬未來有大量的違規都將不予舉發，既無法嚇阻違規行為，又無法淘汰不適任駕駛，難道「踐踏行人生命」是他者捍衛「生計權」的必要條件嗎?



行人零死亡推動聯盟聲明最後向交通部喊話，希望重視這些受害者，而非為了單一利益團體不斷退讓，「人命」與「民怨」從來就不應放在同一天秤上衡量，若交通部長頂不住眼下的壓力就應改認真改革，不應繼續一意孤行。另也希望國土署能儘速通過「行人設施條例」讓馬路上最弱勢的行人有路可走，保障用路人最低限度的生命安全及基本權益。