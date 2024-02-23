國小3姊弟遭撞　他查「路口街景照」怒指2缺點：根本不讓行人走

▲該路段有斑馬線，卻沒有設計人行道。（圖／翻攝自Google Maps）



記者施怡妏／綜合報導

彰化伸港鄉陳姓3姊弟昨日（22日）晚間走在斑馬線上穿越馬路時，遭蕭姓男子駕駛休旅車高速撞飛，姊妹兩人當場失去呼吸心跳，雖經搶救後恢復生命徵象，但狀況仍不太樂觀，就有網友查了事發路口街景畫面，發現走過馬路後，沒有人行道可以走，而且斑馬線的設計很怪異，驚呼「根本不考慮給行人走路」。

有網友在PTT發文，查了事發路口的Google Maps街景照，發現周圍沒有設計人行道，行人過了斑馬線後，只能走在馬路邊邊，而且斑馬線的設計很怪異，「這路口的斑馬線，專門拉這種超級長對角斑馬線欸，居然是拉長了距離，叫行人走」。

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原PO貼出多個角度的照片，「現在不是都要退縮到分隔島裡面去，還要弄庇護島嗎？這路口是直接叫行人走交叉路口的中間，然後還走斜的增加距離，增加行走的時間」。

▲網友直呼斑馬線設計超怪。（圖／翻攝自Google Maps）



貼文一出，網友也覺得設計很怪，「這啥白癡斑馬線」、「斑馬線跟待轉區怎麼靠這麼近」、「看了真恐怖的路段」、「應該是斑馬線太長，小孩走不完用跑的」、「你沒走完還會以為你是行人闖紅燈」。還有人貼出俯瞰圖，「斑馬線畫斜的，比走橘線多花40%時間欸」。

也有網友指出，鄉下很多類似的設計，「鄉下都是這樣，這種大馬路斑馬線根本沒用，你走完一條斑馬線起碼要30秒，時速70只要10秒就可以從大老遠撞過來」、「宜蘭也不少這種，不過這一兩年開始有很多地方刨掉重規劃了」、「那邊的視野沒問題，即使斑馬線長，一定能看到行人，就是駕駛習慣差」。

事發後，僅腳部扭傷的弟弟仍心有餘悸，他還原事發經過表示，當時他遠遠就看到車燈，「本來離超遠的」，後來大姊就趕快拉著2個弟妹的手跑，但沒想到快到時就被撞到，「趕快跑還是來不及」，2個姊姊後來就躺在遠遠的地方。

據院方表示，目前10歲的姊姊因腦傷嚴重，昏迷指數僅3，目前正在彰化秀傳醫院小兒加護病房支持性療法，稍早也已向學校及家屬說明預後不佳。至於詳細的肇事原因仍待進一步調查釐清。