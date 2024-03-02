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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲預告2028三腳督？　沈富雄：朱立倫不好好搞！盧秀燕沒希望

▲▼朱立倫 馬英九 吳伯雄 國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

對於各政黨放眼2028總統選舉，前立委沈富雄表示，從民眾黨主席柯文哲日前提出的三點來看，2024大選前的藍白合，跟現在大選後在國會的藍白合是不一樣的。未來，2028沒有鴻海集團創辦人郭台銘，局勢就是三腳督，提醒國民黨主席朱立倫，「若不好好搞，台中市長盧秀燕一點希望都沒有。」

沈富雄1日表示，柯文哲在接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時提到三點，首先是藍白合要分就分、要合就合，不要搖擺一事無成。第二是，馬辦提出的六點共識，如果重來他也不會簽，也就是藍白合他當副的就不要。第三是，2028年的柯文哲，會比現在更勇猛，所以民進黨再花200億也動不了他。

沈富雄指出，柯文哲心目中的最大敵人是民進黨，因為只有把民進黨搞下來，他才能當總統。沈富雄也提醒，朱立倫、國民黨團總召傅崐萁，以及一些當初在馬辦，聽到柯文哲答應什麼就跟著鼓掌說讚，到頭來被柯文哲耍得團團轉的人，「大選前的藍白合，跟現在大選後在國會的藍白合是不一樣的。」

沈富雄強調，大選之前是新北市長侯友宜有求於柯文哲，結果求人家卻被人家玩成那個樣子，現在大選後，除了傅崐萁以外，國民黨不求民眾黨，雖然民眾黨很多地方要藍營幫忙，但也不是非要不可，所以民眾黨腳步站得非常穩。

沈富雄說，柯文哲三點聲明說得很清楚，就算朱立倫IQ再差也聽得懂，不要再糊塗了，因為2028沒有鴻海集團創辦人郭台銘，這不是三腳督是什麼？「你不好好搞，台中市長盧秀燕一點希望都沒有。」

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