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武陵櫻花季落幕　中市府：374班次賞櫻專車疏運奏效

▲武陵櫻花季落幕，中市府：374班次賞櫻專車疏運奏效。（圖／市府提供）

▲武陵櫻花季落幕，台中市政府統計共發出374班次賞櫻專車，疏運交通。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

為期22天的2024武陵櫻花季在2月29日正式落幕，今年武陵櫻花季適逢春節連假，吸引大量遊客上山追櫻。台中市交通局表示，此次櫻花季在梨山端規劃武陵農場賞櫻專車，總共發出374班次，期待明年度武陵櫻花季再次為民眾提供便利的大眾運輸服務。

交通局長葉昭甫指出，今年武陵櫻花季從自2月8日至2月29日，市府為民眾服務的賞櫻專車幾乎班班客滿，交通局統計今年22天的櫻花季期間，共發出374班次，賞花民眾踴躍，交通疏運也與台中市一起拚觀光。

葉昭甫提到，今年首度與民間業者攜手推出的「Taichung go套票×武陵花季交通聯票」大受歡迎，自2月8日開始，每日都有賞櫻專車載送遊客到武陵農場，部份民眾激增的時段，還加開班次接送湧入賞花的大批人潮。

交通局指出，今年武陵農場賞櫻盛會圓滿落幕，台中市民賞櫻專享市民限定的「雙十公車」交通卡優惠，搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，透過提前網路或電話預約865路公車至梨山，次日再轉乘武陵賞櫻專車，或搭乘豐原客運866區2公車前往武陵農場，全程以大眾運輸方式往返武陵農場欣賞粉色櫻花，賞櫻也有助環保。

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