武陵農場「大媽硬踩花田拍照」講不聽　直播全放送！網炸鍋了

▲小編才剛宣導完，就有大媽踩進花田裡。（圖／翻攝自臉書／武陵農場 Wuling Farm）

記者周亭瑋／綜合報導

武陵農場小編今早直播目前花況，坦言露營區櫻花已過巔峰期，正逐漸凋落中，同時也透露油菜花正要盛開；沒想到，他才在鏡頭前呼籲，不要亂踩進油菜花田裡，結果下一秒就有女遊客踩進去，讓他超無奈，而大票網友則洗版狂轟，「太過份」、「講不聽欸」。

當時，武陵農場小編介紹完目前櫻花的花況後，轉而來到正要盛開的油菜花田，同時也心疼直呼「油菜花田被人硬生生踩出一條路，即便要走進田中，應該也要挑設置澆灌器材的空地走阿，為什麼偏偏要走中間這條呢？」

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▲大媽被勸導後還不死心。（圖／翻攝自臉書／武陵農場 Wuling Farm）

眼看花被踩塌的慘狀，小編忍不住感嘆，「很多遊客素質很差，這真的是無解！」怎料，他才剛講完，就有一名女遊客直接踩進去，此舉讓小編瞬間傻眼，急忙勸導「已經被人家踩成這樣了，還踩進去」，結果對方似乎不死心，先是道歉，又說拍一下照就出去，讓他無可奈何。

小編接著無奈表示，「你看...都已經現場宣導了，還是要踩進去，我都在現場講了，還是不聽我的話，還有這樣子的遊客。」而目睹經過的網友全炸鍋，紛紛回應「武陵有很多猴子可以看」、「宣導了還這樣，很無言」、「小編下次要說，妳上全國直播了」、「什麼人都有，傷腦筋」。