才嘆花田被踩壞！武陵農場大媽「闖花田拍照」　被阻喊：一下就好

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

武陵農場近期因櫻花盛開而吸引眾多遊客湧入，但今(26日)上午小編在臉書開直播時，竟出現「放送事故」，當下小編望著被遊客踩壞的油菜花田感嘆時，一名身穿紅色外套的大媽竟突然要求「借過一下」，隨後不理小編勸阻，逕自踩入花田中拍照，還稱「沒關係，一下下就好」，令小編當場搖頭苦笑。

▲小編才剛在直播中感嘆遊客踩壞油菜花田，不料下一秒就有一名大媽亂入踩進花田中拍照。（圖／翻攝武陵農場臉書）

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武陵農場小編今早在臉書開直播帶領網友透過鏡頭賞花，當鏡頭轉到一片油菜花田時，小編望著被踩壞的花田感嘆，「小編還是要呼籲，這邊有被人踩到的花，活生生踩出一條路，邊邊不拍，偏偏要走進去，就算想走也是挑灌溉的路線吧，為什麼偏偏要踩花？」

「我們常常說素質很差，還是很多遊客素質很差，真的無解(嘆氣)，還記得上禮拜……」不等小編說完，這時身旁一位身穿紅色外套的大媽突然亂入，「先生不好意思借(過)我們照一下像」，接著就穿過小邊逕自踩入花田中拍照。小編見狀趕緊阻止「欸欸欸欸欸！才說不要踩進去！踩旁邊、踩旁邊！」不料大媽聞言後竟回應「沒關係沒關係，一下下就好！」

小編不禁無奈，搖頭苦笑「都現場宣導了還要踩進去，我現場講了，還是不聽我的，還是有這樣的遊客，真是的，大家都有看到吧，我現場講還是硬要走進去，唉！好啦！」

對此，武陵農場也回應，類似這樣的情況每天大概都會發生4到5起，包括拉枝條、踩進花田等，雖然都有採取柔性勸導方式，但遊客大多都勸不聽。武陵農場說，還是希望大家能夠配合，可以理解遊客想要拍美照，但是希望大家有公德心，維護好花田、美景。

▼武陵農場櫻花盛開吸引眾多遊客到訪，但出現不少脫序遊客拉枝條、踩花田。（圖／翻攝武陵農場臉書）