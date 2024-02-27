中市府標售百筆土地遭疑炒地皮　林右昌示警：恐帶動房價上漲盼暫緩

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台中市府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地，內政部長林右昌今（27）日受訪指出，台中市府此舉，恐怕會帶動台中市房、地價上漲，「過去六年期間，台中市府標售超過37萬6千坪，總金額大概是1700億左右，社會輿論對居住正義要求很高，建議最好以成本專案讓給中央政府進行社會住宅，或是台中市府自己用社會住宅，去滿足社會的需求。

林右昌表示，台中市府3月7日要標售123筆底價超過200億的土地，恐有帶動台中市地價跟房價上漲的可能性。內政部在2021到2022年都函請各縣市政府應盡量別標售土地，如果開發的話，應該將成本扣除後作為社宅或公共設施使用。

林右昌說，內政部去年在行政院指示下，也訂定相關原則，也就是市地重劃或區段徵收的這些土地應該保留，非直轄市是3個百分點、直轄市是5個百分點，以作為未來社宅的儲備用地，台中市又是全國房價負擔第三高的城市，社宅需求量大，懇切呼籲台中市府標售土地一事應該暫緩，以回應社宅與居住正義。

林右昌直言，居住正義的要求高，對於房價是敏感的，把底價訂那麼高，大家會質疑是地方政府在帶動地價上漲，這樣很不好，會讓外界解讀是不是地方政府在帶動地方房價上漲？這種做法很不好。

林右昌指出，內政部也統計過，台中市府過去6年期間，標售面積超過37萬6千坪，總金額約1700億元，台中市府應該注意這點，社會輿論對居住正義要求很高，對台中市社會住宅的要求也高。

最後，林右昌說，希望台中市府暫緩土地標售，最好能以成本專案，讓中央政府興建社宅，或是由台中市府自己將土地作為社宅儲備地，興建社宅，滿足民眾需求。