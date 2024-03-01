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商家賠錢了！正妹網紅玩滑翔傘失速高墜　「肢體變形」腿骨刺出

▲▼網紅娜達韓在普吉島玩滑翔傘時，意外摔到小腿變形折斷。（圖／翻攝自TikTok）

▲網紅娜達韓在普吉島玩滑翔傘時，意外摔到小腿變形折斷。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

中國網紅娜達韓2月24日在泰國普吉島玩滑翔傘時，意外遭遇事故，導致小腿變形折斷，而滑翔傘商家居然在事發後推諉責任，不願負責。如今，在普吉島海事辦公室的介入下，滑翔傘商家才終於同意支付40萬泰銖（約新台幣35萬元）給娜達韓當作賠償。

綜合泰媒報導，娜達韓2月27日在網上發布影片，哭訴自己在普吉島遭遇滑翔傘事故，滑翔傘在遊玩過程中從4層高的高度墜落沙灘，導致她小腿骨當場變形折斷，腿骨甚至刺出皮膚，目前左腿打入鋼釘並縫合超過20針。

豈料，滑翔傘商家居然在事發後推諉責任，將這起事故歸咎於風向的改變，不願負責。娜達韓表示，她的醫藥費高達20萬泰銖（約新台幣17.6萬元），但商家居然只想用5萬泰銖（約新台幣4.4萬元）打發她，氣得娜達韓當場報警，並準備以刑事責任起訴涉事商家。

▲▼網紅普吉島玩滑翔傘墜落。（圖／翻攝自微博）

▲娜達韓在網上淚述商家推諉責任，不願負責。（圖／翻攝自微博）

事件在網上曝光後，瞬間引起了中泰2國的網友注意，普吉島海事辦公室也急忙介入處理。2月28日，普吉島海事局局長普里尼特（Natchapong Pranit）到醫院探望了娜達韓，滑翔傘商事後也同意向娜達韓賠償40萬泰銖。

涉事商家表示，這起事件完全是因為風向突然改變，導致滑翔傘在距離地面2公尺時失去控制，才釀成這起事故。他們強調，公司一直都嚴格確保服務的安全，這也是他們開業10年來第一次發生事故，「我們從來都沒有打算只賠償5萬泰銖，這是語言不通所造成的誤會」。

《普吉島熱點新聞》指出，娜達韓最初要求商家賠償50萬泰銖（約新台幣44萬元），但雙方經談判後，賠償金額最後以40萬泰銖成交。據悉，商家已在28日支付了12萬泰銖（約新台幣10.5萬元），剩餘金額將以轉帳方式轉給娜達韓。

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