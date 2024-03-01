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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登對中國聯網汽車展開調查　陸外交部：停止歧視打壓中國企業

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國總統拜登以資安為理由宣，宣布阻止中國電動車進入美國市場。對此，中國外交部發言人毛寧今(1)日表示，敦促美方停止歧視打壓中國企業，維護公平營商環境。

毛寧指出，中國汽車在全球廣受歡迎，靠的不是所謂的不公平做法，而是在激烈市場競爭中形成的技術創新和過硬品質。這種把經貿問題政治化的做法只會阻礙美國汽車產業的發展。

毛寧表示，我們敦促美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，停止泛化國家安全概念，停止歧視打壓中國企業，切實維護開放、公平、非歧視的營商環境。

美國《華爾街日報》今報導指出，美國總統拜登已命令美國商務部針對海外產汽車軟件開啓一項調查，稱中國技術是潛在國家安全風險。這項調查可能會導致某些零部件在汽車中的使用在美國受到限制。

報導表示，拜登2月29日表示，中國旨在主導全球汽車產業的努力對美國構成明顯的安全風險。聲明指出，「來自中國的聯網車輛可能收集有關我國公民和基礎設施的敏感數據，並將這些數據傳回中國。這些車輛可能被以遠程方式訪問或致其失靈。」

拜登在聲明中說，中國汽車製造商正試圖佔領美國市場。他表示，商務部的調查將探究如果外國政府獲得汽車系統或數據的訪問權限可能產生的漏洞和威脅。

目前，中國製造的汽車除了一般適用於進口汽車的2.5%常規進口關稅外，還需額外繳納25%的關稅。

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