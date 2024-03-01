　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

▲▼諾莎菲卡的婆婆擅自餵2個月大的孫女喝水，導致孫女差點丟命。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

▲諾莎菲卡的婆婆擅自餵2個月大的孫女喝水，導致孫女差點丟命。（組圖／CFP、翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名母親痛訴，女兒在2個月大時因為喝了白開水，導致腸子腫大、差點喪命，治療後依舊落下病根，以至於女兒如今已4歲2個月，仍頻繁肚疼，令母親後悔不已。

綜合當地媒體報導，女網友諾莎菲卡最近在網上指出，女兒諾杜哈出生後，因為長得比較瘦小，因此婆婆一直認為女兒沒有吃飽，更多次指示諾莎菲卡應該餵女兒吃麥片等食品，好讓女兒「健康成長」。

當時還在坐月子的諾莎菲卡，堅決告訴婆婆不能給初生嬰兒餵食任何輔食，不料婆婆某天居然趁她不注意，偷偷餵女兒喝白開水，導致女兒頻頻嘔吐，連續病倒20天。

諾莎菲卡連忙帶女兒到醫院去做X光檢查，這才發現女兒的腸子早已腫得不成形狀，連X光都照不清楚，於是醫師只好為她注射藥物，而女兒也在醫院昏睡了3天。

▲▼嬰兒喝水。（圖／CFP）

▲醫師表示，嬰兒在6個月大以前都無需喝水。（圖／CFP）

儘管女兒及時地接受了治療，如今也長到了4歲2個月，但她的身體還是沒有完全康復。每隔2個月，女兒就會突然肚子痛，然後病倒一周，需要母親趕到醫院拿藥，導致女兒與整個家庭的生活受到極大影響，「只因為喝了一點白開水，我的女兒就成了這副模樣，這件事從此在我心中烙下了陰影」。

網紅醫師阿末三漢指出，白開水沒有營養，也不含卡路里，因此嬰兒在6個月大前都不應該喝白開水。此外，嬰兒如果喝白開水喝得太飽，就會失去喝奶的胃口，腸胃也沒有空間去吸收可以幫助嬰兒長大的營養和卡路里，造成嬰兒體重下降、身體缺乏營養、發育遲緩。

他也提醒，過量喝水會導致嬰兒水中毒，尤其是腎臟未發育成熟的情況下更為危險，「嬰兒在6個月大前或開始進食固體食物前，都沒有飲用白開水的需要，因為母乳和配方奶中的水的比例就占了88%，對嬰兒的健康而言已充分足夠。」

ET快訊
大谷太太不好當！大嫂團「恐怖規定」：有人被砸蛋
快訊／下班注意！國一南下貨車翻覆　嚴重回堵
Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！親揭內幕：欺負人要有限度
24歲警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送
不只李多慧！韓國啦啦隊女孩「都來台灣」且全是大咖　網曝關鍵
桃機爽買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答
強冷氣團最冷時刻將至！急凍掉到8度
快訊／南投官商民代集體貪汙！4人遭逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

用ChatGPT寫書狀糗了　「不存在的判例」讓女律師被罵爆

大馬送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

不爽遭控性侵！狠夫開車撞入家門　亂刀刺死妻子「兇殘挖心」

羽田塔台人員嚴重不足　做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了

日本74歲町長太色「摸女職員胸部屁股」　爆99起性騷擾宣布辭職

大谷老婆瘋傳是「185cm正妹球員」...國手父急發聲

她挺8月孕肚「衝摩鐵抓姦」　渣夫偷吃女同事還嗆：何必搞這麼難看

逼住院醫師復工！　南韓政府「來硬的」派警搜查醫協高層　

IAEA：日本第4次排海核處理水氚濃度未超標　輻射影響可忽略不計

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

Kagami奪《快打6》卡普空盃冠軍　台灣第一人！抱回百萬美元獎金

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

阿嬤偷餵孫女喝白開水！　2月嬰「腸子腫到看不清」險丟命

用ChatGPT寫書狀糗了　「不存在的判例」讓女律師被罵爆

大馬送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

不爽遭控性侵！狠夫開車撞入家門　亂刀刺死妻子「兇殘挖心」

羽田塔台人員嚴重不足　做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了

日本74歲町長太色「摸女職員胸部屁股」　爆99起性騷擾宣布辭職

大谷老婆瘋傳是「185cm正妹球員」...國手父急發聲

她挺8月孕肚「衝摩鐵抓姦」　渣夫偷吃女同事還嗆：何必搞這麼難看

逼住院醫師復工！　南韓政府「來硬的」派警搜查醫協高層　

IAEA：日本第4次排海核處理水氚濃度未超標　輻射影響可忽略不計

透過IG傳訊息祝大勢早日康復　王威晨：我很開心他有回

高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

佳娜超正妹妹宣佈留在台灣！　單身23年親姊幫徵友：只能幫到這

快訊／國一南下楊梅段貨車翻覆　佔內、中車道...後方嚴重回堵

《大叔的愛》牧春CP來了！田中圭動用屁股「5種愛心告白台粉」

「裝修蟑螂」惡行曝光　室內設計師提2招自保

職場必學5大溝通談話技巧　看破不點破、不逞一時之快「沉默是金」

Tiny赴日拍AV「毛片遭外流」！拍完4個月0片酬：欺負人要有限度

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

國6埔里段驚見小客車一路全速逆向　網嚇壞驚喊：電影才看得到

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

國際熱門新聞

大谷婚後首受訪　翻譯緊張到忘詞

瘋傳大谷太太是日女球員！她回應：不是我

新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」

大谷翔平爸媽開出兒媳條件　2職業直接出局

前WWE明星逝世享年61歲

2少女屍體被吊在樹上　家屬控遭3男性侵

亞洲首富娶媳　表演嘉賓竟是天后蕾哈娜

日本女議員「緊牽老外小王」開房間

大谷太太不好當！MLB人妻曝大嫂團恐怖規定

大谷老婆傳是「185cm正妹球員」...國手父急發聲

渣夫偷吃女同事　她挺孕肚摩鐵抓姦

熱門溫泉池內發現屍體　「16個月內第二具」

快訊／大谷翔平宣布結婚

大谷記者會「1態度」護妻　網讚：更愛了

更多熱門

相關新聞

送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

馬來西亞一名33歲男性送貨人員對繼女伸出狼爪，在2021年6月至11月期間性侵當時才11歲的繼女，面臨5項指控。法官2月29日裁定被告5項指控全數成立，判處60年徒刑和42下鞭刑。

渣夫偷吃女同事　她挺孕肚摩鐵抓姦

渣夫偷吃女同事　她挺孕肚摩鐵抓姦

印尼少年辦婚禮　老婆竟是「好友的媽媽」

印尼少年辦婚禮　老婆竟是「好友的媽媽」

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

和男友吵架從23樓被推下　她死前恐怖叫聲曝

和男友吵架從23樓被推下　她死前恐怖叫聲曝

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞嬰兒喝水

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面