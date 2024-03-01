痛到快昏倒！趙少康今早開刀　親揭超大包紮原因：開冰箱手夾到

▲趙少康左手遭夾傷。（圖／翻攝自YT觀點）



記者崔至雲／台北報導

中廣前董事長趙少康今（1）日召開「新立院新觀點」網路節目開播記者會，不過現身記者會時，左手食指包了一個超大的包紮，引發全場關注。趙少康透露，自己因為去年過年期間、約一年前要開冰箱拿菜時，手指被冰箱門及牆壁中間夾到，當時痛到快昏倒，今天才到榮總做手術，取掉囊腫。

對於手上包一個大包，趙少康苦笑說，早上去榮總做一個手術，因為一年多前、去年過年的時候，開冰箱要拿東西吃的時候，門跟牆壁把他手夾到了，本來覺得很痛、痛徹心扉，覺得快昏倒了，但是沒管傷口，可是過一陣子就腫了、又很痛，後來到馬偕打類固醇，也到家裡附近的診所打類固醇，但是反反覆覆，後來榮總建議他再看看，怕是細胞病變。

趙少康說，上週他到榮總照Ｘ光，發現手指裡面有囊腫，所以今天八點半去開刀拿掉，早上打麻藥時，外面、裡面都有打，當下很痛但是後來就沒感覺了，兩個禮拜後可以拆線，但是包這麼大包很不方便，但因怕出血，兩天後才可以把包紮拿掉。

趙少康提到，手術結束後，復發率還有5到10％，不會保證馬上好，打類固醇復發率是60-80%，因為傷到指甲生長板，所以指甲長出來有點凹凸不平，因此，既然反覆發炎不如一次開刀，把他處理好。

