　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛到快昏倒！趙少康今早開刀　親揭超大包紮原因：開冰箱手夾到

▲▼趙少康左手遭夾傷。（圖／翻攝自YT觀點）

▲趙少康左手遭夾傷。（圖／翻攝自YT觀點）

記者崔至雲／台北報導

中廣前董事長趙少康今（1）日召開「新立院新觀點」網路節目開播記者會，不過現身記者會時，左手食指包了一個超大的包紮，引發全場關注。趙少康透露，自己因為去年過年期間、約一年前要開冰箱拿菜時，手指被冰箱門及牆壁中間夾到，當時痛到快昏倒，今天才到榮總做手術，取掉囊腫。

對於手上包一個大包，趙少康苦笑說，早上去榮總做一個手術，因為一年多前、去年過年的時候，開冰箱要拿東西吃的時候，門跟牆壁把他手夾到了，本來覺得很痛、痛徹心扉，覺得快昏倒了，但是沒管傷口，可是過一陣子就腫了、又很痛，後來到馬偕打類固醇，也到家裡附近的診所打類固醇，但是反反覆覆，後來榮總建議他再看看，怕是細胞病變。

趙少康說，上週他到榮總照Ｘ光，發現手指裡面有囊腫，所以今天八點半去開刀拿掉，早上打麻藥時，外面、裡面都有打，當下很痛但是後來就沒感覺了，兩個禮拜後可以拆線，但是包這麼大包很不方便，但因怕出血，兩天後才可以把包紮拿掉。

趙少康提到，手術結束後，復發率還有5到10％，不會保證馬上好，打類固醇復發率是60-80%，因為傷到指甲生長板，所以指甲長出來有點凹凸不平，因此，既然反覆發炎不如一次開刀，把他處理好。
 

ET快訊
給情資換對岸資助參選...美女立委候選人起訴　繼續收押
30分鐘3條命沒了！男偷車撞死巡路員、警察　完整時間軸曝光
周星馳台灣選秀「2萬人報名」！周子瑜閨密也來了
快訊／「早8」走入歷史！文大宣布：第1堂課9點開始
下車囉！24歲警遺體送抵板殯　父母淚崩相扶持
快訊／00929配息公告！　年化報酬率衝破8%
兒子生前出遊照曝　劉爸爸嘆：一切障都消了
印度2少女「屍體吊樹上」　生前遭集體性侵
快訊／最冷時刻還沒到！　10縣市非常寒冷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

管碧玲：陸船翻覆案雙方各有版本　氣氛秉持善意「協商談判收攏中」

與諾魯斷交！台灣外交替代役男「誤燒諾魯國旗」遭羈押至今

夏立言唱和國台辦不挺海巡　民進黨：台灣人感到氣憤難過

痛到快昏倒！趙少康今早開刀　親揭超大包紮原因：開冰箱手夾到

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

藍委稱質詢「看守內閣」白費口舌　陳建仁無奈：那您今天是浪費時間

被管碧玲摸臉問「看我體溫」　記者吐真心話：永生難忘

內政委員會排「金門撞船案」專案報告　管碧玲：專案名稱違背事實

管碧玲遭國台辦批冷血　陳建仁力挺：必要時要驅離侵入的船隻

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

剪髮太癢！男童瘋狂大笑　美髮師被逗樂剪不下去XD

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

管碧玲：陸船翻覆案雙方各有版本　氣氛秉持善意「協商談判收攏中」

與諾魯斷交！台灣外交替代役男「誤燒諾魯國旗」遭羈押至今

夏立言唱和國台辦不挺海巡　民進黨：台灣人感到氣憤難過

痛到快昏倒！趙少康今早開刀　親揭超大包紮原因：開冰箱手夾到

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

藍委稱質詢「看守內閣」白費口舌　陳建仁無奈：那您今天是浪費時間

被管碧玲摸臉問「看我體溫」　記者吐真心話：永生難忘

內政委員會排「金門撞船案」專案報告　管碧玲：專案名稱違背事實

管碧玲遭國台辦批冷血　陳建仁力挺：必要時要驅離侵入的船隻

兒子談離婚！婆婆要求媳婦「3年不得改嫁」...網1句話轟爆她

Jennie親口承諾「BLACKPINK活動會繼續」　最大苦惱曝光

妹跟隨腳步讀警專！兄妹倆立志從警　哥就職4個月後卻遭撞死

飯店1備品太神！妹子回家狂買「下單30個↑」　大票笑翻：這我

快報名！　桃園城市發展藍圖國際交流論壇3／7登場

BTS V合體成龍拍廣告！「片場尬舞」幕後超Q…網驚喜：以為合成

12星座「一週運勢」！白羊被貴人幫一把　處女邁進新里程

2月7事故！台3線阿婆彎少女雙載摔車　慘跌6m深山谷...手骨折

1次解鎖2任務！他騎重機闖八卦山隧道　收罰單笑了：省到6000元

BIGBANG大聲頂爆炸頭SOLO回歸　新歌MV金宣虎＆文佳煐大合體

三寶對決片！保時捷左轉「猛烈騎上」機車　逆向騎士險被輾

政治熱門新聞

藍委嗆陳建仁「我質詢你是上對下」　韓國瑜當公道伯：請互相尊重

與諾魯斷交！台灣外交替代役男遭羈押

中國發射火箭經過台灣上空！國防部回應了

陸國防部嗆「海峽中線不存在」　邱國正：若不承認將來沒有緩衝餘地

徐巧芯大讚召委選舉：藍白皆大歡喜

將開咖啡廳　柯：綠得應付更強對手

陸配入籍年限縮短有國安疑慮？黃珊珊：不用怕

開小草咖啡廳遭質疑違法　柯文哲：一定是支持者去開

林奕華連帶賠123萬確定　范雲轟蔣萬安：如何看副市長卸責？

殷瑋將接北市青年局長　議員憂：恐成蔣市府又一地雷

高金素梅出招！　內政委員會下周排「金門撞船案」專案報告

國台辦批海巡草菅人命夏立言竟回「會監督政府」　黨政人士：無法接受

民眾黨8票召委投藍候選人　黃暐瀚：遇強則屈、借花獻佛

軍公教退休金調漲4％！　溯及113年元旦、估52萬人受惠

更多熱門

相關新聞

趙少康左手一大包！冰箱夾到動手術　骨科醫分析可能原因

趙少康左手一大包！冰箱夾到動手術　骨科醫分析可能原因

資深媒體人趙少康左手食指包成一大包引發關注！他今日在網路直播節目記者會分享自己早上手指動了手術，因為去年過年開冰箱門夾到手，就醫仍反覆出現疼痛，經檢查發現裡面撞傷有囊腫，才接受手術處置。骨科醫師分析，可能情況是本身有關節炎體質，加上外力造成受傷而出現囊腫，如果囊腫過大就需要用手術清除。

買冰箱看懂「1數值」　台電：越高越省電

買冰箱看懂「1數值」　台電：越高越省電

冰箱怎麼選最省電？　台電4招教戰

冰箱怎麼選最省電？　台電4招教戰

「應禮讓民眾黨1、2席召委」　趙少康：朱立倫、韓國瑜應支持藍白合作

「應禮讓民眾黨1、2席召委」　趙少康：朱立倫、韓國瑜應支持藍白合作

家電舊換新　節能補助最高省5千

家電舊換新　節能補助最高省5千

關鍵字：

趙少康開刀冰箱

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

24歲警所內值班遭撞死！母現身痛哭

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

兒偷貨車撞分駐所連奪2命！母赴基殯認屍

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

車禍命危姊妹搶救第9天　醫曝「妹妹腦完全受損」

溫度還再掉「最凍急探8度」　下波變天「斷崖式降溫」崩跌18度

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面