備戰4月電價全調漲！家電舊換新節能省荷包　雙重補助最高5000元

▲申請政府節能補助方案，家電舊換新最高可省5,000元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／整理報導

4月起電價擬不分級距全面調漲，包含長期凍漲的330度以下民生用電，預計有1,357萬戶家庭會受影響。家電達人486先生建議民眾超前部署省電、省荷包，除了檢視家中電器機種並正確使用，也別忘了申請政府補助，最高可省5,000元。

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▲選購一級能效除濕機，省電還能申請1200元貨物稅減免。（圖／486團購提供）

以四季通用的「除濕機」為例，經常長時間運作耗電量不容輕忽，使用時記得關閉門窗並定期清潔濾網，提升除濕效率更省電。選用節能標章機種，不僅可省下不少電費，購買經濟部核定能源效率一級新機，還可申請1,200元貨物稅減免。

▲冷氣選購變頻一級能效機種，搭配補助最高省5000元。（圖／486團購提供）

而視為吃電怪獸的「冷氣」，使用時應注意隨手關門留住冷空氣、減少壓縮機開關次數省電更有感。選購一級能效的變頻冷氣對荷包最友善，且將家中老舊電器汰舊換新，可申請經濟部3,000元補助，搭配財政部最高2,000元貨物稅減免，等於每台現省5,000元。企業則可申請經濟部「設備汰換補助」，每台最高補助2,500元。

▲冰箱機齡若超過10年以上，能效降低，耗電量也會增加。（圖／達志影像／示意圖）

至於24小時運轉的「冰箱」，耗電量也不容小覷，減少開關門的次數、冷藏室不要塞得太滿，讓冷空氣有空間流通循環，都有助於省電。必須注意的是，機齡超過10年以上冰箱，能效降低，耗電量也會增加，不如趁著補助期間汰換家中舊款，省電又省錢。回收舊冰箱並購置一級節能新機，同樣能享有雙重補助共5,000元。

此外，企業行號經常使用的設備如燈具、空調可申請經濟部的商業設備汰換補助，2024年補助範圍擴大新增冷凍櫃、冰箱和瓦斯爐，購買標示能源效率一級或有節能標章的新機均可申請，每項設備最高補助購置金額50%。