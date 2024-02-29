買冰箱怎挑大小？台電曝4秘訣　看懂「1數值」越高越省電

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買新冰箱，1數值「越高越省電」！台電電力粉絲團28日分享冰箱省電秘訣，除了選擇適當容量，挑選有節能標章的產品，還要記得看「EF值」，也就是能源因素值（Energy Factor）。

台電列出4個挑選新冰箱的重點，第1點是「選擇適當容量」，依家庭人數選擇適當容量冰箱，建議以每人60-80公升估算，通常冰箱「容量越小越省電」。使用時，也要記得「8分滿」原則。

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第2點「能源效率挑1級」，選購貼有「節能標章」，還有「能源效率分級標示」的產品，挑1級的最省電。

第3點「EF值越高越省電」，台電解釋，電冰箱的效率是以「能源因素值（Energy Factor，EF）」來表示，「EF值＝等效內容積（公升）÷每月消耗電量（仟瓦小時／月）」，也就是冰箱每月消耗1度電所能使用的容積大小，而EF值越高就越省電。

第4點「選變頻效率較高」，使用變頻壓縮機的冰箱，可節省馬達耗電30％-50％能效，效率高較省電。

另外，經濟部節能補助持續申辦中，為加速家電產品能效提升，民眾凡新購1級能效冷氣、冰箱，並配合舊機汰換，每台可申請3000元補助；此外冷氣及冰箱汰換為1級能效產品，每台還可辦理退稅補貼2000元。