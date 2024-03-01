陸電商販售「AI復活親人」　花10元讓照片開口講話

▲ 大陸電商今年春節推出販售AI復活親人 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸電商近期推出AI「復活」親人或是讓老照片動起來，最低只要10元人民幣，換算不到50元台幣。今年春節前夕，電商平台數據顯示，相關服務商家售出超過400單，產業專家也預估，雖然該服務屬於萌芽階段，大陸或國際市場需求未來商機產值超過上兆。

近期大陸電商龍頭淘寶出現十分特別服務「AI復活」，實際上網打關鍵字AI，果真出現許多服務，有AI復活親人、AI人臉照片、AI復活親人、AI照片修復、讓老照片動起來等項目，價格最便宜10元到520元不等，（單位：人民幣，同下）。

記者實際挑選一間網路店家，標榜「10元修復親人復活照片」，店家解釋服務內容，依照下單需求，提供親人生前照片或影片，最好有聲音做參考。

▲ 店家依照購買需求設計親人復活影片。（圖／記者任以芳攝）

10元價格只是基數方便付款，30秒80個字的影片大約360元（台幣約1500左右），之後每30秒加收160元。相關文案由購買者自行提供，比如希望聽到親人說什麼、影片如何設計。至於10元價格只是基數方便付款，最終按實際成品付費。

陸媒《上游新聞》報導也指出，「修復老照片+讓照片動起來」、「照片開口說話」等服務，只能提供「形象克隆」和「聲音克隆」，「AI親人」只能說出定制者要求的語言，無法進一步互動。

如果要實現聊天功能，要用到ChatGPT或類似軟件，根據逝者生前習慣訓練語言模型，所需的數據和費用不便宜。近期受到熱議的就是台灣著名音樂人包小柏，經過反覆嘗試、訓練，如願復刻出「數字女兒 」。

大陸「AI復活」市場確實有少數店家做類似互動聊天功能，首先透過照片影像資料，建立面部模型，用聲音樣本進行模擬訓練，克隆人物音色，之後進一步瞭解逝者生前習慣個性，找尋專業人員使用「AI換臉」、「AI換音」，扮演逝者和定制者聊天，費用約為5000到1萬元。

▲ 大陸電商抓緊商機，推出各種AI復活服務。（圖／記者任以芳攝）

「AI復活」是當前大熱門的生成式AI。來自上海的超級頭腦團隊2015年進入AI遊戲開發、VR、數字人等領域，2023年3月份開始涉足「AI復活」應用場景。

張澤偉也預估，這個行業還是早期萌芽階段，規模很小，短時間或許難以推進，觀察大陸內需市場甚至是全球的龐大的市場需求，認為未來可能是上兆的市場。

該團隊的創始人張澤偉，截至目前已經為超過600個家庭提供相關服務，其中大部分來自因疾病、事故或自然災害而失去孩子的父母。

主做AI名人復刻的數字栩生團隊創始人翁鼕鼕也表示，「AI復活」這個概念本身是有需求。「跟海外業務比的話，中國的業務豐富程度是特別高的，因為人多，哪怕比例很小的人需要這個東西，那也是巨大的市場。」