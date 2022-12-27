千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

▲劉強東是「京東」創辦人 。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸電商公司「京東」創辦人劉強東，被爆出日前曾召集所有高管，進行一場近4小時的管理培訓會議，期間使用「騙子」一詞，怒斥用PPT、新詞「欺騙」自己的中高層，「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題。」

據《虎嗅網》報導，劉強東11月20日曾召開一場管理培訓會議，他不僅動怒痛批部分高管，還動情講述自己創業早期的故事。

知情人士透露，在這個會上，劉強東當著所有高管的面，多次使用「騙子」一詞，並聲稱「拿PPT和假大空詞彙忽悠自己的人就是騙子」；整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題，0.5是繆欽，1是姚彥中。

這場「讓高管們冷汗迭出」的學習會結束後，不到48小時的時間裡，劉強東發布了「2000多名京東中高層降薪，同時給集團一線員工增加福利」的全員信；11月23日，京東零售等業務線開啟了2018年以來最大規模的「高層架構調整」。

其中，「1個真話人」姚彥中由3C家電事業群總裁，出任大商超全渠道事業群總裁；「0.5個真話人」繆欽繼續留任生活服務事業群負責人，但所管轄的業務線發生變化，房產業務線被拆分出去，這更像是京東為了業務優化而非「人員信任度」而做出的調整。

▲劉強東的妻子「奶茶妹」章澤天。（圖／翻攝自Instagram／zetianzzz）

有知情人士透露，劉強東夫婦對繆欽信任度較高，這位曾擔任麥當勞中國副總裁的職業經理人與劉強東相識於MBA課堂，之後與劉強東妻子章澤天（奶茶妹）操盤過InWe茶項目。

報導指出，京東的「學習會」被高度保密，並被視為過去幾年來京東最重要、規模最大的一次「培訓會議」。在接近劉強東等高層的人士看來，學習會是是劉強東一系列整頓動作的「官子階段」。

該名內部人士透露，此次學習會是2018年以來，京東的一次大復盤、大總結、大調整，「2023年老劉（劉強東）有可能會參與更多的日常工作。」

據《2022胡潤百富榜》顯示，劉強東、章澤天夫婦身家為1050億元人民幣（約新台幣4692.45億元）。