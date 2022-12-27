　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

▲▼劉強東 。（圖／CFP）

▲劉強東是「京東」創辦人 。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸電商公司「京東」創辦人劉強東，被爆出日前曾召集所有高管，進行一場近4小時的管理培訓會議，期間使用「騙子」一詞，怒斥用PPT、新詞「欺騙」自己的中高層，「整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題。」

據《虎嗅網》報導，劉強東11月20日曾召開一場管理培訓會議，他不僅動怒痛批部分高管，還動情講述自己創業早期的故事。

知情人士透露，在這個會上，劉強東當著所有高管的面，多次使用「騙子」一詞，並聲稱「拿PPT和假大空詞彙忽悠自己的人就是騙子」；整個京東零售，只有1.5個人在會上說真話、提問題，0.5是繆欽，1是姚彥中。

這場「讓高管們冷汗迭出」的學習會結束後，不到48小時的時間裡，劉強東發布了「2000多名京東中高層降薪，同時給集團一線員工增加福利」的全員信；11月23日，京東零售等業務線開啟了2018年以來最大規模的「高層架構調整」。

其中，「1個真話人」姚彥中由3C家電事業群總裁，出任大商超全渠道事業群總裁；「0.5個真話人」繆欽繼續留任生活服務事業群負責人，但所管轄的業務線發生變化，房產業務線被拆分出去，這更像是京東為了業務優化而非「人員信任度」而做出的調整。

▲奶茶妹妹久違讓5歲女兒入鏡。（圖／翻攝自Instagram／zetianzzz）

▲劉強東的妻子「奶茶妹」章澤天。（圖／翻攝自Instagram／zetianzzz）

有知情人士透露，劉強東夫婦對繆欽信任度較高，這位曾擔任麥當勞中國副總裁的職業經理人與劉強東相識於MBA課堂，之後與劉強東妻子章澤天（奶茶妹）操盤過InWe茶項目。

報導指出，京東的「學習會」被高度保密，並被視為過去幾年來京東最重要、規模最大的一次「培訓會議」。在接近劉強東等高層的人士看來，學習會是是劉強東一系列整頓動作的「官子階段」。

該名內部人士透露，此次學習會是2018年以來，京東的一次大復盤、大總結、大調整，「2023年老劉（劉強東）有可能會參與更多的日常工作。」

據《2022胡潤百富榜》顯示，劉強東、章澤天夫婦身家為1050億元人民幣（約新台幣4692.45億元）。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

陸外交部最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊　入境無須隔離

中國要開放「出境旅遊」了！微博暴動：明年真的可以出國玩了

快訊／陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離

快訊／防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染

大陸迎確診海嘯！醫曝「前線慘況」　9成護理師染疫發燒也要上班

女大生「確診愛滋」遭排擠逼退學！躲家裡天天哭　1年後發現是誤診

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻...買家揭原因

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

陸外交部最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊　入境無須隔離

中國要開放「出境旅遊」了！微博暴動：明年真的可以出國玩了

快訊／陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離

快訊／防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染

大陸迎確診海嘯！醫曝「前線慘況」　9成護理師染疫發燒也要上班

女大生「確診愛滋」遭排擠逼退學！躲家裡天天哭　1年後發現是誤診

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻...買家揭原因

3年前「深溝收銀照」爆紅路易莎撤店　房東轉手賺進1700萬

台大生先後錄取生科與會計系　休學再重考只為圓醫師夢

快訊／張淑娟提告周玉蔻！　北檢將於明早10點30分第一次開庭

台中七期豪宅聚落首見！　頂尖酒店設計天團打造「鉑金愛悦」

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

大陸熱門新聞

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

大陸迎確診海嘯　醫曝前線慘況

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

北京最神秘大爆炸！2萬人瞬間全身赤裸

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻

陸衛健委不再發布每日疫情通報

赴陸失敗滯留台人暴增！海基會今年接回80人

愛用充氣娃娃！他笑女友「不懂事」慘被分屍

更多熱門

相關新聞

PayEasy轉型　成全台第一 「封閉式企業會員電商平台」　

PayEasy轉型　成全台第一 「封閉式企業會員電商平台」　

企業福利網PayEasy今（19）日宣佈，在全體供應商支持下，自即日起，只接受福利網簽約企業所屬員工及12月6日前已註冊的既有會員登入購物，未來，PayEasy將成為我國第一家「封閉式會員電商平台」，商品訂價採取優於市場的「特談優惠價」。

日本全家限定巧克力　一包不到75元

日本全家限定巧克力　一包不到75元

東森購物網11月獲利月增38.4%　雙12續拚買氣

東森購物網11月獲利月增38.4%　雙12續拚買氣

拼雙12！東森購物百萬獎金、9元拚機票

拼雙12！東森購物百萬獎金、9元拚機票

石斑魚冷凍料理包變佳餚　屏東好漁箱推好康

石斑魚冷凍料理包變佳餚　屏東好漁箱推好康

關鍵字：

京東劉強東奶茶妹章澤天電商大陸電商

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面