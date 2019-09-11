　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

十年間電商「徹底重塑」陸鄉村　4310個淘寶村帶動683萬就業機會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼旺季中繁忙的快遞公司。（圖／CFP）

▲旺季中繁忙的快遞公司。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著這十年來電商在大陸的迅猛發展，被改變的不僅僅是城市白領的消費模式，農村更是經歷了一番徹底的商務模式重塑。據《中國淘寶村研究報告（2009～2019）》顯示，從2009年第一次發現的3個淘寶村，到今年的4310個，無論是在數量上，還是在分佈廣度上都發生了大飛躍。

▲義烏國際商品城批發商趕在農曆春節前打包發貨。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏國際商品城內，批發商趕在農曆春節前打包發貨。（圖／記者魏有德攝）

據《澎湃新聞》報導，所謂「淘寶村」有三個認定標準：一、經營場所，在農村地區，以行政村為單元；二、銷售規模，電子商務年銷售額達到1000萬元（人民幣，下同）；三、網商規模，本村活躍網店數量達到100家，或活躍網店數量達到當地家庭戶數的10%。浙江義烏的小商品、山東曹縣的演出服、浙江永康的健身器材、江蘇睢寧的傢俱、浙江樂清的電工電氣產品等，這些地域性代表商品均誕生於超大型淘寶村集群。

▲義烏商品城精品箱包區受大環境影響，有店家貼出店面轉讓公告。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏商品城內，有店家貼出店面轉讓公告。（圖／記者魏有德攝）

縱覽十年淘寶村的空間分佈，呈現出明顯的以浙江為中心，先向東部沿海省份擴散，進而向中西部地區擴散的特徵。目前，大部分淘寶村位於大陸東部沿海地區，沿海六省（浙江、廣東、江蘇、山東、河北、福建）共計擁有4113個，佔比達總數的95.4%，其中，浙江省淘寶村有1573個，排名第一。

中西部和東北地區淘寶村亦有超過150個，其中河南省的表現尤其搶眼，數量達到75個，而黑龍江則是今年首次誕生，使其在省級層面的分佈進一步擴大。從2017年開始，淘寶村在空間分佈上呈現出與大陸「東中西」經濟地理梯度相吻合的格局。

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

淘寶村廣泛分佈在全國398個縣（區），這些縣（區）人口超過2.5億，在增加農民收入、帶動返鄉創業方面起到了難以替代的作用。很多農戶變身為網商，從無到有、由少到多發展起來，從而擺脫貧困走向富裕。

據《中國淘寶村研究報告（2009～2019）》，過去一年，全國淘寶村和淘寶鎮網店年銷售額超過7000億元，在全國農村網絡零售額中佔比接近50%，活躍網店數達到244萬個，帶動就業機會超過683萬個。以江蘇省睢寧縣為例，2018年，睢寧縣共有網商3.37萬人，網店4.62萬家，網絡零售額實現286億元，同比增長32.8%，電商帶動就業人口近20萬人。

▲▼淘寶雙11。（圖／CFP）

▲工作人員在整理包裹。（圖／CFP）

值得一提的是，大量淘寶村中，有一部分以「無中生有」著名，它們的出現與當地的產業基礎沒有關係，但它們的發展壯大卻與城鎮形成了融合一體、不可分割的態勢，其中，最典型的就是江蘇省睢寧縣沙集鎮東風村。作為最早的三個淘寶村之一，東風村條件最差、最沒有產業基礎，完全是「互聯網+」推動的產業發展與升級，並最終形成一個年產值過百億的傢俱產業集群。

隨著電子商務產業的快速發展，淘寶村主營產品也呈現出一定程度的升級趨勢。報告展望稱，下一個十年，預計全大陸淘寶村將超過2萬個，將帶動超過2000萬的就業機會，讓更多的年輕人返鄉創業就業。

ET快訊
世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

「神秘客」邊過馬路隨手灑45萬　路人搶到塞車...家人爆：他心情不好！

爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

港信用評等24年首降！謝金河：圓方五星飯店一晚房價罕見跌至300港元

騎車逆向撞勞斯萊斯！霸氣車主一句話「免賠50萬」　他竟反討9萬賠償

習近平見澳門新特首：一國兩制完全行得通「辦得到、得人心！」

國台辦指蔡政府「插手香港」　陸委會：抹黑台灣不會變乾淨

退租前遭網紅房東性侵！19歲女孩飯店內留遺書　一聽法院判決痛哭

「神秘客」邊過馬路隨手灑45萬　路人搶到塞車...家人爆：他心情不好！

爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

影／狂野老爺子超速被攔　秒掏「地球通行證」怒嗆警...真實身份曝光網震驚

小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

複製人進攻？大馬男參加朋友婚禮　驚見「孿生兄弟」！

全國自由車場地賽　康世峰領台中奪3金

22歲9億辣媽從頭光到腳！　渾圓雙球「壓成餅狀」裸貼老公…大秀高清蜜桃溝

影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

不斷更新／恰恰炸裂！2分砲扳平戰局　6局桃猿2：2兄弟

跑步瘦不了？別忽略慢跑減脂6大關鍵　速度太快反而沒有用

紐約時裝周／Coach大秀華人明星缺席　靠新裝與78個手袋吸睛　

亞馬遜雨林發現新物種電鰻　可發860伏特創「動物放電電壓紀錄」

世籃賽／戈貝爾領法國粉碎「美夢」　八強89比79賞美13年首敗

日職／先發1.1局退場　張奕氣自己不中用

大陸熱門新聞

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

李孟居確認被抓　馬曉光：從事危..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

男大生玩香港鬼屋　遭棺材夾死

帶身高155女友回家！媽一看卻..

猛男健身頭暈趴地狂吐…醫曝原因

嫩妻酒吧遭調戲！丈夫「打破他的..

她入住旅館3min後哭喊衝出 ..

迪士尼變「無人樂園」 旅客減2..

陸男欲衝駕駛艙　空服急拿餐車堵..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

2高富帥為情決鬥！前任慘死街頭

更多熱門

相關新聞

啞巴兒子有行沒市　北市今年最貴店面隱身菜市場

近年因為電商及百貨商場的崛起，導致部分街邊店面的效益降低，店面交易也難創天價，根據統計，近年上半年的店面交易，交易量在去年最高共208件，今年下滑至185件，減幅11.1%，且在成交價部分，今年都沒有超過單坪300萬元的交易。專家認為，現代網購便利性高，改變民眾的消費習慣，且餐飲的消費方式，不少整合至大型商場，讓店面光環逐漸減弱。

馬雲最後一天上班「如明星駕到」

「中國首富」馬雲卸任董事局主席

阿里巴巴電商王國　馬雲「金句」廣傳

9/9限時必搶　夏普水波爐萬元有找

關鍵字：

電商淘寶快遞包裹電子商務大陸電商天貓

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

日圓匯價跌破8月以來新低　換新台幣5萬賺到5碗拉麵

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面