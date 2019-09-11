十年間電商「徹底重塑」陸鄉村　4310個淘寶村帶動683萬就業機會

▲旺季中繁忙的快遞公司。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著這十年來電商在大陸的迅猛發展，被改變的不僅僅是城市白領的消費模式，農村更是經歷了一番徹底的商務模式重塑。據《中國淘寶村研究報告（2009～2019）》顯示，從2009年第一次發現的3個淘寶村，到今年的4310個，無論是在數量上，還是在分佈廣度上都發生了大飛躍。

▲義烏國際商品城內，批發商趕在農曆春節前打包發貨。（圖／記者魏有德攝）

據《澎湃新聞》報導，所謂「淘寶村」有三個認定標準：一、經營場所，在農村地區，以行政村為單元；二、銷售規模，電子商務年銷售額達到1000萬元（人民幣，下同）；三、網商規模，本村活躍網店數量達到100家，或活躍網店數量達到當地家庭戶數的10%。浙江義烏的小商品、山東曹縣的演出服、浙江永康的健身器材、江蘇睢寧的傢俱、浙江樂清的電工電氣產品等，這些地域性代表商品均誕生於超大型淘寶村集群。

▲義烏商品城內，有店家貼出店面轉讓公告。（圖／記者魏有德攝）

縱覽十年淘寶村的空間分佈，呈現出明顯的以浙江為中心，先向東部沿海省份擴散，進而向中西部地區擴散的特徵。目前，大部分淘寶村位於大陸東部沿海地區，沿海六省（浙江、廣東、江蘇、山東、河北、福建）共計擁有4113個，佔比達總數的95.4%，其中，浙江省淘寶村有1573個，排名第一。

中西部和東北地區淘寶村亦有超過150個，其中河南省的表現尤其搶眼，數量達到75個，而黑龍江則是今年首次誕生，使其在省級層面的分佈進一步擴大。從2017年開始，淘寶村在空間分佈上呈現出與大陸「東中西」經濟地理梯度相吻合的格局。

▲義烏國際商貿城。（圖／記者魏有德攝）

淘寶村廣泛分佈在全國398個縣（區），這些縣（區）人口超過2.5億，在增加農民收入、帶動返鄉創業方面起到了難以替代的作用。很多農戶變身為網商，從無到有、由少到多發展起來，從而擺脫貧困走向富裕。

據《中國淘寶村研究報告（2009～2019）》，過去一年，全國淘寶村和淘寶鎮網店年銷售額超過7000億元，在全國農村網絡零售額中佔比接近50%，活躍網店數達到244萬個，帶動就業機會超過683萬個。以江蘇省睢寧縣為例，2018年，睢寧縣共有網商3.37萬人，網店4.62萬家，網絡零售額實現286億元，同比增長32.8%，電商帶動就業人口近20萬人。

▲工作人員在整理包裹。（圖／CFP）

值得一提的是，大量淘寶村中，有一部分以「無中生有」著名，它們的出現與當地的產業基礎沒有關係，但它們的發展壯大卻與城鎮形成了融合一體、不可分割的態勢，其中，最典型的就是江蘇省睢寧縣沙集鎮東風村。作為最早的三個淘寶村之一，東風村條件最差、最沒有產業基礎，完全是「互聯網+」推動的產業發展與升級，並最終形成一個年產值過百億的傢俱產業集群。

隨著電子商務產業的快速發展，淘寶村主營產品也呈現出一定程度的升級趨勢。報告展望稱，下一個十年，預計全大陸淘寶村將超過2萬個，將帶動超過2000萬的就業機會，讓更多的年輕人返鄉創業就業。