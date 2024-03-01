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【廣編】未來新零售即將革新！生活工場與Synergies打造業界創新智慧化購物體驗

▲▼生活工場,Synergies,購物,AI,智慧化,創新,居家美學,零售市場,人工智慧。（圖／生活工場提供）

▲國民品牌生活工場近日大動作的宣布與人工智慧（AI）新創公司Synergies訊能集思達成合作共識！

圖、文／生活工場提供

國民品牌生活工場不但是台灣最早塑造台灣居家美學文化，也是唯一自創品牌的居家生活用品直營連鎖體系龍頭。近日大動作的宣布與人工智慧（AI）新創公司Synergies訊能集思達成合作共識，預計投入2億資金策略佈局轉型導入AI智慧新零售，共同推動智慧零售革命，將引領顛覆零售市場轉型。

這項戰略佈局合作，目標在整合生活工場深耕在電商和實體門店的數十年營運經驗，以及Synergies對於未來新零售AI解決方案，融合了AI技術和RFM分析，未來的購物體驗將提供消費者更智慧、更個性化的高效購物體驗，就像是您家中的一個無所不能的智能倉庫，滿足您在購物中的一切需求。

生活工場策略長Allen Chang表示：「其實先前透過Synergies的解決方案加值服務，並打造國軍軍服等線上採購平台，這次導入Synergies的所開發的數據軟體平台JarviX，是生活工場重要的戰略合作，將帶領我們進入智慧零售的新時代。」

生活工場預計打造未來購物體驗AI智能倉庫主要是將投入整合JarviX的AI解決方案智能技術的融合：更加集成、智能和個性化，更多地利用智能技術，包括人工智慧（AI）、機器學習和自然語言處理。這將使得購物平台能夠更好地以生成式AI理解和預測消費者的需求，提供更個性化的推薦和服務。這將為生活工場的電商平台和實體門店注入更強大的智慧能量。JarviX的AI演算法技術將應用於RFM推薦系統、購物導購、庫存優化等方面，以提高商品推薦的準確性，增進客戶互動體驗，並最大化庫存運營效率。未來，更打通供應鏈數據達到智慧AI物流與配送模式，精準掌握每個環節與提供更優質的購物體驗。

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