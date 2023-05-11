【廣編】生活工場歡慶30週年　年中慶購物教戰手冊全攻略

【廣編特輯】

圖、文／生活工場提供

國民居家品牌生活工場慶祝30週年，將推出一系列活動，率先開跑的年中慶活動於5月15日至6月25日期間，消費滿2,000折200，並推出「鑽石會員回店禮」活動，消費不限金額即贈「潮流Phone Lanyard 手機掛繩（附夾片） 」一入，原野綠、淺暮灰兩款限定顏色、限量發送，送完為止。夾片設計結合30週年品牌精神，如同一塊塊石頭堆疊，逐漸變得堅實穩固，嚮往美好生活就在生活工場，如果還沒有加入鑽石會員，現在就是加入的最好時機。

為慶祝重要里程碑，生活工場結合LINE FRIENDS推出一系列商品和優惠活動，獨家新品以熊大、兔兔、莎莉等LINE FRIENDS人氣明星搭配超可愛日常圖素設計，化身超萌旅伴，收納箱、保鮮盒等實用好物，店內還有周邊商品展示櫃，好逛好拍又能瘋狂打卡，絕對讓粉絲買好買滿。

年中慶期間結合家具品牌聯合慶，生活工場自然簡約系列、電商品牌obis歐必斯家居、TZUMii厝覓共同合作，因應數位轉型將線上、線下資源整合，在門市陳列的商品，消費者可以在店內試用，也能透過數位服務平台做瀏覽，直接查詢詳細產品資訊，進行線上下單，並可選擇宅配或自取方式，提供虛實整合完整、更彈性的購物體驗。另外還有鮮食水果、年菜等能夠線上購買。生活工場陪伴顧客們度過30年的時間，創造出的不只是居家品牌，更是一種生活態度與夢想實現，新穎生活提案、高質感商品以及熱誠服務。

