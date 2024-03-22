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連王室都造假！　專家教「身體2處異常」一秒辨識AI深偽影像

▲▼教宗穿著名牌羽絨大衣AI生成照。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗穿著名牌羽絨大衣AI生成照，眼鏡鏡片變形，項鍊處的拉鍊也消失。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國凱特王妃上個星期爆出「P圖」爭議，承認自己動手修改一張她與3名子女的合照，並向大眾道歉。隨著科技進步，生成式人工智慧（AI）已能製作出細膩的圖片和影片，如何判斷真實與虛假，成為當代的重要課題。國外專家也向媒體分享，如何識別由生成式AI製作的深偽影像，其中牙齒和皮膚就是重要的判斷線索。

根據《美聯社》報導，AI製圖剛起步時，時常出現手指數量錯誤、畫面不對襯等「顯而易見」的錯誤，然而如今的AI生成照片已相當逼真，時常無法一眼辨識真偽，美國潛在空間顧問公司（Latent Space Advisory）的AI專家艾德（Henry Ajder）指出，仍有線索可以辨識出AI生成照片，例如皮膚的光滑程度

艾德說，AI技術產生的人物照片，大部分的皮膚看起來通常會過於平滑與光亮，還能進一步觀察影像中的光線照射是否一致，有時人物看起來非常逼真，但背景卻顯得不夠真實。

艾德建議，我們可以細心觀察臉部的邊緣，以及臉部膚色是否與其他身體部位相符，臉的邊緣是否過於銳利或模糊，透過這些細節來識別AI換臉的痕跡，避免陷入「AI換臉技術」的陷阱。

此外，還可以觀察影片中人物的牙齒是否清楚或只是模糊的一片；目前AI演算法對於牙齒部分的處理還不夠成熟，無法精準呈現每一顆牙齒，因此牙齒也是一項識別AI深偽的重要線索。

▲▼凱特最新的官方照因被認定造假而遭多家新聞機構緊急下架。（圖／路透）

▲凱特的官方照因被認定造假而遭多家新聞機構緊急下架。（圖／路透）

波因特媒體研究所（Poynter Institute of Media Studies）建議，若看到公眾人物在影片中的行為過於誇張、不真實，或是偏離常軌，很可能就是AI深偽影片。譬如教宗穿著名牌羽絨大衣的照片，如果該影像是真的，其他媒體一定也會有相關報導。

另一種方法是「利用AI技術」來辨識AI深偽影片，微軟已開發出可分析照片、影片是否被篡改的工具，英特爾也開發了FakeCatcher透過分析影像畫素來判定真偽，還有網站提供上傳照片輔助辨識服務。然而，微軟的工具並未對大眾開放，為的是避免被不法分子利用來精進深偽技巧。

《美聯社》也提醒，由於AI技術迅速進步，目前提及的所有辨識方法，可能在不到一年的時間內就失效。

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