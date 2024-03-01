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社會 社會焦點 保障人權

連奪2命害巡路員也殉職！嫌詭異動作：撞警前突開啟行車紀錄器

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆八堵分駐所昨(2月29日)深夜遭一輛貨車猛撞，造成24歲蘇姓員警殉職；警方追查後還發現案外案，簡嫌在衝撞分駐所前，竟先於台62線追撞一輛黃牌重機，導致38歲劉姓巡路員騎士殞命，瑞芳分局警方漏夜比對，靠著現場遺落的一塊貨車碎片推斷肇事者就是簡嫌，但由於現場未有監視器畫面，且簡嫌行為怪異，竟在接近分駐所時才突然將行車紀錄器打開，因此也未有追撞重機的關鍵畫面，目前全案已經移請基隆地檢署指揮進一步偵辦。

▲▼撞死八堵分駐所警，嫌犯先在台62撞死重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲劉姓包商當時騎乘重機沿著台62現巡視，未料竟遭追撞身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，簡嫌疑似精神狀態不穩，昨晚間跑出家門後先前往澳底漁港，趁車主不注意時竊走一輛小貨車，並沿著台2線接台62線，一路開到基隆八堵，並高速撞進八堵分駐所，導致當時值班的24歲蘇姓員警重傷殉職，隨後簡嫌徒步逃逸1.3公里，於暖暖平交道處遭台鐵區間車撞上，當場死亡。

離奇的是，本案竟然還有案外案。瑞芳分局警方昨晚間第一時間先接獲澳底漁港貨車失竊報案，才追查不久竟突然傳來八堵分駐所遭撞訊息，由於兩邊車輛都是貨車，立即引起警方聯想，經進一步比對特徵後，證實是同一輛貨車無誤。

▲▼撞死八堵警，簡嫌偷貨車先在台62線超速撞死黃牌重機騎士。（圖／記者郭世賢翻攝）

瑞芳警漏夜比對，確認台62遺留碎片與簡嫌竊走貨車車頭保桿處相符。（圖／記者郭世賢翻攝）

而在貨車失竊後、八堵分駐所遭撞前，台62線西向16K處也發生一起死亡車禍，當時目擊民眾先是發現有黃牌重機橫倒路中，靠近查看後赫見騎士躺在邊坡處，嚇得立即撥打119，但該名劉姓騎士當場沒有心跳，送醫搶救後仍然不治。警方獲報後起初以為重機騎士是自摔，未料進一步檢視竟發現機車車牌處有撞擊痕跡，且現場路面還留有一塊不明車體碎片，驚覺騎士可能遭人追撞，進一步比對後，赫然發現台62現場碎片竟與簡嫌偷來的貨車吻合，確認是貨車前保桿碎片，因此推斷簡嫌在澳底漁港偷車後，先開上台2線，再接台62線一路開往八堵，途中肇事撞上重機騎士，隨後又再撞進分駐所肇事。

警方初步了解，遭撞死的重機騎士劉男是基隆第一工務段承包商，負責進行消防檢修查報，昨夜騎乘黃牌重機執勤，沿著台62線巡路，怎料竟會遭後方追撞、摔落邊坡慘死。由於台62線一案未有目擊者，現場也沒有監視器，加上簡嫌行為詭異，竟在下台62線、開往八堵分駐所前才突然將行車紀錄器打開，因此目前也無關鍵畫面能進一步佐證，現全案已經移請基隆地檢署，將進一步偵辦釐清細節。

▼簡嫌撞進八堵分駐所後，徒步逃逸1.3公里，遭台鐵區間車撞斃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 簡男撞進八堵分駐所逃跑畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

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