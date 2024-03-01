苦命母獨養3孩…兒卻奪2命再被撞死！心力交瘁認屍領相驗書

▲簡男偷車奪走2命後又遭撞死，母親在大兒子陪同下領取相驗遺體證明書。（圖／記者黃宥寧攝，下同）



記者黃宥寧、黃資真／基隆報導

34歲簡姓男子昨(2月29日)晚間疑似精神不穩，在澳底漁港偷開他人貨車，接連撞死38歲劉姓巡路員、24歲員警蘇昱鴻，最終棄車逃逸跑到鐵軌上後，遭區間車當場撞死，而簡嫌的母親經過一夜折騰，領到兒子的屍體相驗證明書後，不願回答太多問題。

簡母在深夜接到兒子撞死人又被撞死的噩耗後，連夜趕到派出所處理，過程中一度崩潰痛哭，待情緒稍微穩定後哽咽表示「對不起警察」，並透露兒子有幻覺、幻聽症狀，過年前曾待去精神科就診，昨晚8時許兒子卻突然大叫一聲，隨後僅穿著一條內褲就逃出家門。

事實上簡母相當辛苦，據鄰居透露，已過世的丈夫疑有精神疾病，育有的2男1女也疑似都有精神問題，均由簡母獨自帶大，未料兒子卻在鑄下大錯後，也沒了命。

簡母經過一夜折騰後，在大兒子陪同下，於1日中午前往基隆殯儀館認屍，顯露疲憊神情，領取完兒子的相驗屍體證明書，準備返家處理後事，面對媒體詢問，她僅揮揮手搖頭，不願說明更多。

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