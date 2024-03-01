台62執勤遭撞警嫌撞斃！　巡路員爸接噩耗不捨：沒辦法啊

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

34歲簡姓男子昨(2月29日)偷竊貨車在台62線追撞騎士、衝進八堵分駐所撞警連奪2命，隨後徒步逃逸遭台鐵區間車撞斃。遭追撞摔落邊坡殞命的劉姓巡路員(38歲)的父親接獲通知後哀痛萬分，不捨表示「沒辦法啊！」

▲台62線劉姓巡路員遭撞斃，父親(藍色外套)接獲噩耗後前往相驗。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，死者劉男是基隆第一工務段承包商，負責進行消防檢修，昨夜騎乘黃牌重機執勤，沿著台62線巡視，但卻突然遭簡嫌駕駛貨車追撞，機車當場橫躺路肩，而劉男則是摔落一旁邊坡。事後路過民眾發現有重機倒地，驚覺可能發生車禍，立即撥打119報案，但劉男被送到院前已經沒有呼吸心跳，經搶救後仍宣告傷重不治。

劉父得知兒子遭追撞殞命後相當悲痛，今(1日)前往殯儀館，面對記者關心時不捨嘆道「沒辦法啊，兇手是誰你們也知道，就是撞八堵分駐所那個阿……」，並表示當時兒子是在上班、執行公務，隨後便不再多做回應。

警方調查，簡男疑似精神狀況不佳，昨夜先在澳底漁港偷竊貨車，隨後開上台2線接台62線，途中追撞正在執行勤務的劉姓巡務員，下台62後再一路狂飆撞進八堵分駐所，導致24歲的蘇姓員警殉職；簡嫌在肇事後打開車門徒步逃逸，最後在暖暖平交道處遭台鐵區間車撞斃。目前全案正進一步調查釐清中。