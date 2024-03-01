偷貨車撞死警！嫌大叫一聲「穿內褲跑出門」　媽淚：對不起警察

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市第三警分局八堵分駐所昨(2月29日)深夜10時許傳出離奇死亡案，34歲的簡嫌疑似精神狀況不穩，偷走貨車後一路橫衝直撞，高速衝進八堵分駐所，導致值班的24歲員警蘇昱鴻重傷不治；隨後簡嫌下車徒步逃逸1.3公里，遭台鐵區間車撞斃。簡嫌母親得知噩耗後當場落淚，哽咽道歉「對不起警察！」

▲貨車衝撞基隆八堵分駐所，導致24歲的蘇姓警員不治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方調查，肇事的簡男是新北貢寮人，過去有吸毒紀錄，疑似有幻聽、幻覺情況，2月間曾因精神問題前往醫院就診，當時評估必須觀察3個月。昨晚間9時許，簡男出現在新北澳底漁港，發現貨車車主正在處理漁獲，趁其不注意立即跳上駕駛座將車開走，一路橫衝直撞約30公里，最後於10時04分高速衝進八堵分駐所，撞死24歲的蘇姓員警。隨後簡嫌下車沿著鐵道往暖暖方向一路奔逃，跑了約1.3公里後遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡。

簡母接獲噩耗後當場痛哭失聲、難以接受，一度情緒激動到無法言語，待情緒稍緩後，簡母指出，兒子的精神狀況不佳，有幻覺、幻聽等症狀，有時還會自言自語，農曆年前有帶他前往精神科就診，也有服用藥物控制，但昨夜約8點多，兒子突然大叫了一聲，隨後只穿著一條內褲便跑出家門，未料竟會偷貨車撞死員警；簡母哽咽道歉「對不起警察！」