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社會 社會焦點 保障人權

巡路員魂斷台62！爸嘆「撞警嫌也死了」：一切障都消了

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

34歲簡姓男子昨(2月29日)偷竊貨車在台62線追撞騎士、衝進八堵分駐所撞警連奪2命，隨後徒步逃逸遭台鐵區間車撞斃。遭追撞摔落邊坡殞命的劉姓巡路員(35歲)父親今(1日)前往相驗兒子遺體，受訪時無奈表示，昨天接到警方通知的時候兒子還是昏迷狀態，他急忙開車前往醫院，心裡想著「千萬不要白髮人送黑髮人」，但最終「沒想到還真的是……。」

▲簡嫌偷貨車撞進八堵分駐所，台62線路巡員遭撞斃，父親受訪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲劉姓巡路員父親說，嫌犯自己也死了，「一切障都消了。」（圖／記者郭世賢翻攝）

劉爸爸今(1日)相驗結束後接受媒體採訪時心情已經平復許多，表示兒子擔任巡路員，工作時間是每天下午4點到晚上12點，一天上班8小時，工作內容是負責監看台62線道路狀況，「兇手你們也知道，碰到這真的沒辦法，那個警察更年輕(24歲)就走了，比我們還慘。」劉爸爸感嘆，簡嫌在奪走2命後，自己也遭火車撞斃，「他人也死了，一切障都消了，也沒辦法。」

劉爸爸說，兒子成年後就住在隔壁，沒有老婆、孩子，平常多是一個人生活；當現場媒體問及是否會希望簡嫌家屬致歉時，劉爸爸則說「不用了啦，嫌犯他媽媽應該也像我們一樣辛苦。」

回憶起昨夜，情緒看似平穩的劉爸爸還是忍不住眼眶微微泛紅，「昨天警察是跟我說兒子昏迷，我去醫院的路上還想說，可千萬不要白髮人送黑髮人，沒想到還真的是。」劉爸爸表示，現在心情已經稍微平復，「人死不能復生，再悲傷日子還是要過！」

▼劉姓巡路員昨騎乘黃牌重機巡視台62線時遭簡嫌追撞，摔落邊坡死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡嫌偷貨車撞進八堵分駐所，台62線路巡員遭撞斃，父親受訪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡嫌偷貨車撞進八堵分駐所，台62線路巡員遭撞斃，父親受訪。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲簡嫌偷貨車撞進八堵分駐所，台62線路巡員遭撞斃，父親受訪。（圖／記者郭世賢翻攝）

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