八堵分駐所清空招魂　所長列隊潰堤：昱鴻勤務結束，一路好走！

記者陸運陞、郭世賢、黃資真／基隆報導

24歲員警蘇昱鴻畢業後到基隆八堵分駐所值勤僅4個半月，在昨(2月29日)深夜10時許在警局值班台，不幸遭34歲簡姓竊車賊開貨車撞死，今(1日)下午2時家屬前往派出所進行招魂，所內同仁也淋著雨列隊等候。

▲殉職員警蘇昱鴻家屬在八堵分駐所進行招魂。（圖／記者陸運陞攝，下同）



八堵分駐所同仁將蘇昱鴻遭撞的值班台位置清空，設了一個簡易靈位，接著在門口列隊等候家屬抵達，待家屬下車在內部進行招魂儀式期間，同仁們不畏大雨直視前方，神情哀慟，儀式結束後，眾人擺出敬禮手勢，並由八堵分駐所長鄧毓薰帶領喊「昱鴻勤務結束，一路好走！」，鄧也忍不住情緒潰堤，頻頻拭淚。

▲八堵分駐所長鄧毓薰不捨年輕同仁逝去，頻頻拭淚。



蘇員去年畢業後分派至八堵分駐所，去年10月16日到職，實際值勤約4個半月，八堵分駐所長表示，蘇員平時對工作盡心盡力，尤其是現場埋伏勤務表現非常不錯，對於轄區經營深入，經常幫忙里長或勤區內的民眾，且他平常住在分局2樓，即使不是勤務時間也會主動下樓幫忙，與所內同仁相處融洽，認真學習，沒想到卻在執勤時殉職，警方會全力協助家屬處理後事。

▲蘇員家屬抵達派出所。

▲殉職員警蘇昱鴻的牌位。（圖／記者郭世賢翻攝）

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