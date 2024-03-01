24歲陽光警值班遭撞死！　慈母現身撕心裂肺痛哭...無法行走　

記者郭世賢、陸運陞、吳佩蓁／基隆報導

基隆市八堵分駐所24歲員警蘇昱鴻昨（2月29日）晚間值班時，遭34歲簡姓男子駕駛貨車衝撞慘死。蘇母今上午到派出所等候遺體相驗，她難忍喪子之痛哭到撕心裂肺，在家人攙扶下進入休息室。

▲簡嫌偷貨車衝撞八堵分駐所，造成24歲員警蘇昱鴻殉職，蘇母今早到派出所哭到泣不成聲。（圖／記者陸運陞翻攝）



蘇昱鴻的家屬今（1日）早強忍悲傷現身派出所，蘇母哭得泣不成聲，在家人攙扶下緩步進入休息室，由於蘇員剛畢業分派到派出所不到半年，家屬不敢相信兒子竟會在派出所內被撞死，檢警將在今日上午10時30分許在基隆長庚醫院進行相驗，釐清蘇姓員警確切死因。

▲蘇警家屬到場等待相驗。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，肇事的簡男是新北貢寮人，過去有吸毒紀錄，疑似有幻聽、幻覺情況，2月間曾因精神問題前往醫院就診，當時評估必須觀察3個月。昨晚間9時許，簡男出現在新北澳底漁港，發現一輛貨車的車主正在處理漁獲，趁其不注意立即跳上駕駛座將車開走，一路橫衝直撞約30公里，最後於10時04分高速衝進八堵分駐所，撞死24歲的蘇姓員警，並撞傷另一名女警廖訢恬。

簡嫌隨後下車沿著鐵道往暖暖方向一路奔逃，跑了約1.3公里後，遭台鐵4248次區間車撞擊，當場死亡。