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嘉義連2震「與梅山斷層無關」　氣象署曝成因：震央是獨立破碎帶

快訊／13:26嘉義太保規模4.9「極淺層地震」　最大震度4級

▲下午1時26分嘉義太保規模4.9極淺層地震。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

今（29日）下午1點26分，嘉義縣太保市發生規模4.9地震，震央在嘉義縣太保市，不少嘉義民眾直呼晃很大，隨後1點47分再發生規模3.6地震，有民眾擔心與梅山斷層有關。中央氣象署表示，該起屬散發性地震，與梅山斷層沒有關係，梅山斷層並未延伸到這麼西邊，震央位置應是獨立破碎帶。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，該起地震成因，主要是台灣處於菲律賓海和歐亞大陸兩個板塊對峙作用，菲律賓海板塊擠上來碰撞，東部能量傳遞到西部前緣位置，地震深度比較淺，慢慢擴散出去。

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吳健富指出，該起規模4.9地震不會有什麼餘震，即使有，規模也會在4以下。

外界關心嘉義這起地震是否與梅山斷層有關，吳健富說明，該起地震與梅山斷層無關，梅山斷層沒有延伸到太保這麼西邊，應該是獨立破碎帶，事實上2月2日類似震央位置也曾發生規模4.7地震，震度也差不多，為散發性地震，並非斷層引起，能量累積後透過地震釋出。

不過吳健富表示，西部地區人口密集，若地震震度比較大、比較淺，危害也會比較大，民眾可預先做好防震準備。

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