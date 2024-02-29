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4年1遇的229！鄭明典：今晚變天　強冷空氣明接力凍2天

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團明天報到，將帶來一波降溫。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天是4年一遇的2月29日，今下半天鋒面通過，北東陸續轉為有雨天氣，明天強烈冷氣團南下，周五及周六北台灣整天氣溫10到13度，其他地方高溫也在20度以下。前氣象局長鄭明典表示，2月29日，不是每年有的日子！今天晚上天氣會有明顯變化，春天天氣多變，提醒小心。

前氣象局長鄭明典今在臉書上表示，「2月29日，不是每年有的日子！2月到3月交界，今天晚上天氣會有明顯變化，時間點純屬巧合。春天天氣多變，還是提醒小心！」

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中央氣象署表示，今天上半天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，下半天開始鋒面通過，北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣，東半部雨勢也慢慢增加，花東沿海地區甚至有局部較大雨勢的機會。

溫度方面，氣象署表示，今天清晨感受仍偏涼冷，預估低溫中部以北、宜蘭15、16度左右，其他地方在17到19度附近，白天高溫北台灣在21至23度之間，其他地區比昨天更加溫暖，中部、花東落在24到26度，南部地區能來到接近30、31度溫度，近山區有機會高個2、3度，中南部日夜溫差大。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天周五強烈大陸冷氣團南下，周六強烈大陸冷氣團影響，氣象署表示，這二天北台灣整天溫度落在10到13度之間，其他地區高溫也降到20度以下，尤其周六清晨低溫落在12到15度，天氣寒冷。

天氣上，氣象署指出，搭配華南雲雨區東移，周五至周六白天各地降雨機率高，整天不定時有局部雨，尤其北部及東北部地區降雨時間長且空檔少，此外基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率，周六晚起水氣開始減少，停雨空檔增加。

周日強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升，北台灣回升至18、19度，其他地區能回升到20度以上；降雨水氣由西往東逐漸減少，基隆北海岸及東北部地區仍有局部短暫雨，中部以北山區及東部、東南部地區降雨逐漸轉為零星飄雨，其他地區為多雲到晴。

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