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一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團明天抵達，溫度將大幅下降。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面進逼，今下午將變天，北台灣午後將先有一波快速降溫，強烈冷氣團明天抵達，華南雲雨區帶來水氣，周五、周六超濕冷，中部以北低溫探10度，局部空曠地區可能跌破10度，周六清晨最冷，不過周日起回溫，下周二高溫可飆破30度，溫度起伏非常劇烈，宛如一周內歷經春夏秋冬。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，未來一周台灣受兩波冷空氣影響，溫度起伏非常劇烈，今上午天氣穩定，下半天天氣轉變，有道鋒面今晚通過台灣上空，明天、後天後方高壓帶來冷空氣，明後天受強烈大陸冷氣團影響，為較濕冷天氣。

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周日、下周一轉南風，氣溫回暖，北方又有新鋒面系統建立，下周二台灣吹西南風，為未來一周最暖時期；下周三鋒面再度通過後，下波冷高壓再影響台灣，冷空氣影響變化非常快，回暖幅度大，溫度起伏變化非常大。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署）

未來一周溫度起伏劇烈，謝佩芸說明，未來溫度起伏幅度相當大，低溫約10度出頭，但高溫可到30度，這樣變化都在短短幾天內發生，其中今天白天高溫24到30度，下半天鋒面接近，水氣增多，北台灣下午後溫度快速下降，入夜後冷空氣影響北台灣，北台灣晚上降幅明顯。

明天清晨溫度下降幅度非常大，謝佩芸說，受強烈冷氣團影響，明天氣溫相差大，白天高溫明顯下降，低溫也相當低，中部以北低溫10到12度，冷空氣影響兩天，周日清晨仍然明顯寒冷，待高壓逐漸離開，周日白天起氣溫一天一天回暖，下周一、下周二轉西南風，氣溫回升幅度非常明顯，下周二各地高溫接近30度甚至30度以上，溫度變化大，「宛如一周內歷經春夏秋冬的感覺」，下周三下波冷空氣再影響，溫度又會下降。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨趨勢方面，謝佩芸表示，今天中午前降雨零星，僅東半部、恆春半島有零星降雨，中午前高溫中部以北東半部可到23到28度，南部27到30度，今下半天到明天凌晨鋒面接近，北部、東半部逐漸轉雨，東半部沿海鋒面通過雨勢明顯，南部山區今天中午過後到下午也有零星短暫雨。

謝佩芸指出，明後兩天華南雲雨區、強烈冷氣團影響，天氣相當濕冷，由於華南雲雨影響範圍大，中部以北、東北部下雨時間長，其他地方也容易有局部短暫雨，明天水氣南壓，降雨明顯地方以北台灣、東部山區、花蓮山區為主，周六水氣更往南壓，北部降雨趨緩，中部周六降雨明顯，這二天各地容易有降雨，基隆北海岸、東部以北山區有局部較大雨勢。周日到下周一水氣漸少，整體雨勢趨緩。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

謝佩芸表示，這二天氣溫低加上水氣豐沛，中部以北3000到3500公尺以上山區有機會降雪，

至於這波強烈冷氣團最冷時刻，謝佩芸說明，周五、周六是影響最明顯時期，最低溫可能出現在周六清晨前後，中部以北、離島都有10到11度低溫機會，空曠地方可能低於10度。

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