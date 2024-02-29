強烈冷氣團明抵達「急凍探10度」　降雨由北往南襲

▲鋒面接近，今天午後變天，強力冷氣團南下加上華南雲雨東移，周五各地有降雨機會，溫度一路下滑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面接近，今天（29日）午後通過台灣附近，除北東局部短暫雨外，今夜間至明天各地轉雨、氣溫降，強烈冷氣團加上華南雲雨水氣，由北而南陸續降雨，中北部雨勢明顯，氣溫一路下滑至周六，中北部郊區可能跌破10度，周日天氣轉好，下周三又有鋒面及冷空氣再度變天，專家提醒春寒料峭，留意天氣變化快速。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天影響台灣的天氣系統又有明顯變化出現，上午鋒面系統建立並逐漸接近，各地天氣仍大致穩定，午後鋒面就會通過台灣附近，北部、東半部雲量增多，迎風面地區開始有局部短暫雨。

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明天夜間到明日鋒面通過後，歐宗學指出，強烈大陸冷氣團就會跟著南下，帶來東北季風環境，同時有華南雲雨區東移帶來水氣增多，由北而南各地陸續都會有雨或短暫雨機會，中北部地區降雨相對較明顯，南部要到周五晚間才會開始有局部短暫雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫將再次逐漸下滑、明顯轉冷，歐宗學說明，今天各地白天高溫仍在20度以上，北部可達20到22度，中部、東半部24到26度，南部27到30度、局部內陸地區可能會再更高一些。夜間到明晨冷空氣就會南下帶來降溫，北部低溫降至12到14度。

歐宗學表示，明天周五一整天氣溫依然持續下滑，北部全天只有11到14度，中部13到20度，南部白天高溫仍有24到26度，夜間低溫也會下探15到16度，花東則會由19到22度降至14到16度，中北部郊區可能有10度或以下的低溫出現。

周六持續受強烈冷氣團及華南雲雨區影響，不過歐宗學指出，水氣有逐漸減少趨勢，但各地雲量依然偏多並有局部短暫雨，山區降雨會相對比較明顯一點，各地氣溫持續偏低，北部全天11到14度，中部13到17度，南部15到21度，花東14到20度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周日強烈冷氣團逐漸減弱，環境風向轉偏東風，同時華南雲雨區離開、水氣減少，各地逐漸轉為多雲到晴天氣，只有東半部仍有局部短暫雨機會，各地氣溫開始逐漸回升。

歐宗學表示，下周一、下周二仍大致是穩定天氣，由於環境風向由東南至偏南風轉為西南風環境，有零星降雨機會的位置會由東南部轉移至西南部。氣溫會再逐日攀升，下周一中北部高溫就回升到24到26度，下周二可達28到31度，南部及內陸地區會再更高一點，暖熱感受相當明顯。

不過歐宗學提醒，下周三又會是一次鋒面通過及冷空氣南下的過程，各地天氣、氣溫會再次有大幅度的轉變，提醒春季天氣變化快速、春寒料峭，需追蹤最新天氣預報。