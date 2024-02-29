嘉義地牛翻身！高鐵列車一度停車　南港-左營間列車延誤

▲高鐵受地震影響，部分列車延誤。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

今（29日）下午1點26分，嘉義縣太保市發生規模4.9地震，中南部民眾超有感，高鐵列車也受到地震影響，4列車一度停車，目前南港到左營間部分列車延誤。

今天下午1時26分嘉義縣太保市發生芮氏規模4.9地震，震央在嘉義縣政府東北方1.9公里處，深度14.5公里，屬極淺層地震。最大震度為4級，出現在嘉義縣太保市、雲林縣水林、嘉義市、雲林縣斗六市、彰化縣二林。

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台灣高鐵公司公告，今下午13時26分，台中-台南間因地震影響，部分列車延誤，影響路段包括南港到左營間列車。

高鐵公司說明，受今（29）日13:26嘉義地區地震影響，高鐵台中、彰化至雲林區間災害告警系統(DWS)作動，測得第2級告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域之南下129、825、北上826、642車次共4班臨時停車。

台灣高鐵表示，高鐵公司於地震發生第一時間即成立緊急應變中心，並派員執行巡檢，授權列車以注意進行方式，時速45公里以下運轉。同時，於各車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，敬請旅客配合高鐵人員指引並耐心等候。

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