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「不要延續仇恨」　228受難家屬：讓子孫珍惜得來不易的民主自由

▲▼蔣萬安獻花出席二二八事件77周年紀念追思會 遺族致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市二二八事件77周年紀念追思會，遺族張四維先生致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

二二八事件今年77週年，台北市政府主辦的台北市228紀念追思活動28日下午舉行，市長蔣萬安、前總統馬英九皆到場致意。受難者家屬張四維說，二二八事件已成為歷史，但轉型正義正在路上，希望未來二二八帶來的不只是悲痛，除了記取教訓、回憶過去，更要讓大家走出陰霾，不要延續仇恨、讓後代子孫能珍惜得來不易的民主自由。

二二八事件受難家屬後代張四維致詞時說，二二八事件至今77年，還記得小的時候外婆告訴他，外婆的父親是在二二八事件中失去，從此天人永隔，那時只知道很多人在此事件中犧牲，二二八公園對他而言也只是一般公園，二二八紀念日只是普通假日。

但隨著年齡增長，張四維表示，長大後藉由父母親戚的告知以及學校課本，才知道二二八事件和他深厚的關係，更了解在這事件裡有多少社會精英因此犧牲，也造成多少家庭破碎。這些雖然都是歷史，但也成為民主的跳板及開端。

「經過這個慘痛的事件，喚醒台灣人對於民主人權的意識。」張四維表示，現在的民主自由也是他們犧牲生命換來的。超過一甲子的二二八事件，或許他這一代與下一代無法理解家屬心情，但二二八事件造成家屬的傷痛始終難以忘懷，所以即便不是二二八受難家屬，也應該要了解及明白當時他們爭取民主自由的精神，並對他們抱持最大敬意。

張四維說，民主社會是我們台灣現階段人民要共同守護的價值，二二八事件已成為歷史，但轉型正義正在路上，很榮幸今天能站在這裡，希望二二八未來帶帶給大家的不只是悲痛，除了記取教訓、回憶過去，更要讓大家走出陰霾，不要延續仇恨，讓後代子孫珍惜得來不易的民主自由。

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