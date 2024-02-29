批藍營禮讓召委「自作多情」　黃揚明：搞政黨合作天方夜譚

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）



記者詹宜庭／台北報導

立法院委員會召委選舉結果今日出爐，依立委總席次比例，國民黨、民進黨在8個委員會各取得一席。對於國民黨原先說好要「禮讓一席召委給白營」，資深媒體人黃揚明在臉書發文痛批，國民黨團自作多情的「禮讓一席風波」，真的是「本來無一物，何處惹塵埃」，未來國民黨團若連基本的說服自己支持者都做不到，要搞政黨合作簡直是天方夜譚。

立法院今日舉行8個常設委員會召委選舉，教育文化委員會召委為民進黨林宜瑾、國民黨柯志恩；內政委員會召委則是民進黨吳琪銘、國民黨高金素梅；外交國防委員會民進黨王定宇、國民黨馬文君。

司法法制委員會民進黨鍾佳濱、國民黨吳宗憲；社福衛環委員會民進黨黃秀芳、國民黨王育敏；經濟委員會民進黨邱議瑩、國民黨楊瓊瓔；交通委員會民進黨李昆澤、國民黨陳雪生；財政委員會則是民進黨郭國文、國民黨羅明才。

黃揚明表示，這次召委選舉，國民黨並未禮讓民眾黨，且民眾黨團都票投國民黨團，顯示這會期藍白在議題上合作仍是機會極大。不過他也痛批，國民黨團自作多情的「禮讓一席風波」，真的是「本來無一物，何處惹塵埃」，未來國民黨團若連基本的說服自己支持者都做不到，要搞政黨合作簡直是天方夜譚。