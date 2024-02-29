藍白推「陸配四年取得身分證」　綠委曝原則：生活從寬、身份從嚴

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團日前公布新會期優先法案，其中包含「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」，還取得民眾黨團支持，但已經有過萬民眾發起連署活動反對。民進黨立委吳思瑤今（29日）受訪時表示，不希望對敵對國家開後門，蔡政府對陸配照顧不遺餘力，生活從寬、身份從嚴，生活上待遇照顧前所未有，從嚴部分，唯有中國配偶入籍不用放棄本國籍，且長輩跟小孩可以依親，兩黨好好正視社會為何有反制力量。

「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」提案引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍不用放棄本國籍，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

對於相關議題，吳思瑤直言，國民黨、民眾黨口口聲聲說要推動福國利民法案，結果是推動陸配縮短入籍年限的高度爭議法案，當然引起民眾炸鍋，福國利民到底福哪一國？這個法案一提出引起很大的抗議跟反對，希望藍白兩黨聽到社會聲音，不要利用國會多數強行推出附和中國需求法案。

吳思瑤強調，回到法案實質內容，陸配年限六改四，是否要同樣檢討其他外配相關條件？不希望對於敵對國家開後門，蔡政府對陸配照顧不遺餘力，生活從寬、身份從嚴，生活上待遇照顧前所未有，從嚴部分，外配所有入籍條件來比較，唯有中國配偶入籍不用放棄本國籍，且長輩跟小孩可以依親。

吳思瑤直言，這也是為何社會快速發起串連，因為憂心健保資源遭到濫用，也排擠台灣人需要的社會福祉，這樣的法案將在新開議立法院，內政委員會是第一關，民進黨會在論述上說清楚，凝聚更大共識，全民反制是更大力量，藍白合54＋8當然可能強行通過，會努力阻擋，社會反制力量應該讓兩黨好好正視，未來是否還要站在人民對立面。