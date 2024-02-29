立法院召委選舉今登場　侯選人名單總整理

▲立法院外觀。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

立法院8委員會的召委今將出爐，根據席次比例，本屆委員會召委如無意外就是藍綠各掌握一席召委，但藍營有意與白營合作，也讓過往關注度較低召委選舉備受關注，不過，稍早國民黨團開會決議，將自己支持召委人選，不會禮讓，民眾黨總召黃國昌則說，將全力支持國民黨召委人選。

立法院共有8個常設委員會，包含教育文化委員會、內政委員會、外交國防委員會、司法法制委員會、社福衛環委員會、經濟委員會、交通委員會及財政委員會，各委員會要選出兩席召委，主導排案議程。

民進黨方面，教育文化委員會將推派立委林宜瑾、內政委員會則是吳琪銘、外交國防委員會王定宇、司法法制委員會鍾佳濱、社福衛環委員會黃秀芳、經濟委員會邱議瑩、交通委員會李昆澤、財政委員會則是郭國文。

國民黨方面，教育及文化委員人選為柯志恩、內政委員會與無黨籍立委高金素梅合作、外交國防委員會馬文君、司法法制委員會吳宗憲、社福衛環委員會王育敏、經濟委員會楊瓊瓔、交通委員會陳雪生、財政委員會羅明才。

各委員會立委名單

內政委員會：張宏陸（民）、王美惠（民）、蘇巧慧（民）、黃捷（民）、李柏毅（民）、吳琪銘（民）、徐欣瑩（國）、牛煦庭（國）、丁學忠（國）、張智倫（國）、許宇甄（國）、黃建賓（國）、麥玉珍（眾）、高金素梅（無）

外交及國防委員會：陳冠廷（民）、沈伯洋（民）、洪申翰（民）、羅美玲（民）、王定宇（民）、林楚茵（民）、陳永康（國）、徐巧芯（國）、黃仁（國）、林憶君（眾）、韓國瑜（國）、江啟臣（國）、馬文君（國）

經濟委員會：林岱樺（民）、邱議瑩（民）、邱志偉（民）、陳亭妃（民）、賴瑞隆（民）、蔡易餘（民）、鄭天財（國）、呂玉玲（國）、張嘉郡（國）、謝衣鳳（國）、鄭正鈐（國）、楊瓊瓔（國）、張啟楷（眾）、陳超明（無）

財政委員會：吳秉叡（民）、賴惠員（民）、王世堅（民）、李坤城（民）、郭國文（民）、伍麗華（民）、林德福（國）、賴士葆（國）、羅明才（國）、顏寬恒（國）、李彥秀（國）、陳玉珍（國）、王鴻薇（國）、黃珊珊（眾）

教育及文化委員會：陳秀寶（民）、吳沛憶（民）、林宜瑾（民）、范雲（民）、陳培瑜（民）、郭昱晴（民）、張雅琳（民）、萬美玲（國）、柯志恩（國）、洪孟楷（國）、葛如鈞（國）、林倩綺（國）、羅廷瑋（國）、葉元之（國）、吳春城（眾）

交通委員會：李昆澤（民）、陳素月（民）、林俊憲（民）、蔡其昌（民）、許智傑（民）、何欣純（民）、陳俊宇（民）、陳雪生（國）、魯明哲（國）、游顥（國）、黃健豪（國）、廖先翔（國）、邱若華（國）、林沛祥（國）、林國成（眾）

司法及法制委員會：鍾佳濱（民）、柯建銘（民）、吳思瑤（民）、莊瑞雄（民）、沈發惠（民）、徐富癸（民）、吳宗憲（國）、傅崐萁（國）、林思銘（國）、羅智強（國）、謝龍介（國）、翁曉玲（國）、黃國昌（眾）

社會福利及衛生環境委員會：黃秀芳（民）、楊曜（民）、陳瑩（民）、劉建國（民）、林淑芬（民）、林月琴（民）、王正旭（民）、王育敏（國）、蘇清泉（國）、陳菁徽（國）、廖偉翔（國）、盧縣一（國）、邱鎮軍（國）、涂權吉（國）、陳昭姿（眾）