快訊／沒有藍讓白、只有藍白合！　召委選舉結果出爐「藍綠各一席」

▲召委藍白合，黃國昌投票、傅崐萁在旁邊拍手。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（29日）舉行委員會召委選舉，至於原先傳得沸沸揚揚的「藍禮讓召委給白」並未成局，民眾黨團上午受訪則宣布，全力支持國民黨人選，最終召委選舉結果就是依立委總席次比例，國民黨、民進黨在8個委員會各掌握一席。

立法院共有8個常設委員會，包含教育文化委員會、內政委員會、外交國防委員會、司法法制委員會、社福衛環委員會、經濟委員會、交通委員會及財政委員會，各委員會要選出兩席召委，主導排案議程。

但過去關注度較低的召委選舉，此次卻新聞不斷，國民黨在內政委員會擬定推派加入黨團運作的無黨籍立委高金素梅，交通委員會也傳出將禮讓民眾黨立委林國成，但昨晚卻又傳出此事破局，黃國昌上午受訪時，代表民眾黨團宣布全力支持國民黨；傅崐萁也強調全力支持國民黨人選。

到委員會投票環節，司法委員會的國民黨委員全部亮票，在黃國昌進到司法委員會投票時，由傅崐萁親自接待，黃投完票後，國民黨委員全體鼓掌慶祝，雙方也一一握手致意，氣氛融洽。

衛環委員會也發生意外插曲，民進黨立委劉建國蓋錯票、投給自己，但最後仍由國民黨立委王育敏、民進黨立委黃秀芳當選召委。

至於選舉結果，教育文化委員會林宜瑾、柯志恩；內政委員會則是吳琪銘、高金素梅；外交國防委員會王定宇、馬文君；司法法制委員會鍾佳濱、吳宗憲；社福衛環委員會黃秀芳、王育敏；經濟委員會邱議瑩、楊瓊瓔；交通委員會李昆澤、陳雪生；財政委員會則是郭國文、羅明才。

▲召委選舉結果出爐。（圖／ChatGPT製作，點圖放大）

