長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

▲長榮航空推出春季線上旅展，指定航線機票75折起。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空宣布，即日起至3月12日止推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，優惠最低75折起，其中高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）。

長榮航空春季線上旅展多條航線提供超殺票價，包括即將於3月6日飛航的桃園-愛媛松山航線推出優惠價9390元起（未稅），桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，推出賞櫻折扣，桃園-首爾來回最低5665元起（未稅）。

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此外，港澳機票也超殺，高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）、桃園-澳門來回最低2546元起（未稅）、桃園-香港來回最低3556元起（未稅）。

長程線首推桃園-布里斯本來回最低1萬6684元起（未稅），桃園-舊金山也享最低3萬0529元起（含稅），另歐洲六大航點由桃園出發至米蘭、阿姆斯特丹、巴黎、慕尼黑、倫敦及維也納等也有優惠。

長榮航空表示，無限萬哩遊會員除了贈送新加入會員最高1000哩外，旅展期間在長榮航空官網或EVA Mobile APP的「會員優惠購票專區」，特選航線可再享成人機票獨家優惠，包括歐美航線、日本以及東南亞航線；會員購票另可兌換免費機上Wi-Fi體驗。