4大超商228限定優惠懶人包！　拿鐵買2送2、霜淇淋第2支5元吃

▲4大超商228優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

228小確幸快收！《ETtoday新聞雲》幫整理「4大超商228限定優惠」懶人包，不僅有大杯拿鐵、英式紅茶買2送2，還有霜淇淋、起司拿鐵可享第2件5元好康，把握機會衝吃衝喝一波。

▲全家霜淇淋今天第2支5元吃 。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11

7-11今（28）日於全門市祭出「CITY CAFE大杯美式／CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／CITY TEA英式紅茶同品項買2送2」、「CITY PEARL芋見想泥歐蕾買1送1」等2大優惠；至3月5日前還有CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶可享「任選買2送1」。

●全家

全家今（28）日於全門市祭出限時1天「4大夯品第2件5元」超殺優惠，有「Fami!ce霜淇淋（不限口味）第2支5元」以及「Let’s Café特大經典美式（冰熱不限）」、「Let’s Café特大經典拿鐵（冰熱不限）」、「Pablo起司拿鐵」可享「同品項第2杯5元」。

●萊爾富

萊爾富今（28）日於全門市與Hi-Life VIP APP整買零取祭出「Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵同品項買20送20」優惠；加碼在Hi-Life VIP APP「優惠活動」中送「樂法錫蘭紅茶／日式綠茶650ml任2件特價29元」優惠券，相當於買1送1，每人限領1次，數量有限、領完為止。

●OK mart

OK mart即日起至3月1日於全門市祭出「大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送1」優惠，不限冰熱。