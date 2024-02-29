女遊客騎大象「被象鼻抓住」猛甩重摔地面　畫面曝光

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記者詹雅婷／綜合報導

印度熱門旅遊景點琥珀堡（Amber Fort）13日出現恐怖一幕，根據動保組織公布的畫面，母象伸出象鼻抓住俄羅斯女遊客，先是用力甩晃，接著把她重重摔在地上，摔斷她的腿。

RT、每日郵報等報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦首府齋浦爾（Jaipur）的琥珀堡外，當時有遊客準備騎乘大象，一名身穿淺色上衣的人已經成功坐上去，但就在另一名女遊客準備騎乘時，大象突然往後退，接著360度大旋轉。

善待動物組織（PETA）公布的畫面顯示，女遊客被大象象鼻抓住，在用力搖晃她之後，把她摔在地上，穿著淺色衣服的遊客則是當場從大象背上摔下。事發後，現場目擊者趕緊衝上前幫忙兩人，大象則是轉身離開。

▲▼大象把女遊客摔在地上。（圖／翻攝自YouTube／PETA）

兩名遊客均在這起突發狀況下受傷，其中一人腿部摔斷。針對這起事件，善待動物組織披露這頭大象面臨的困境，牠出現一輩子被奴役的心理創傷，感到沮喪。

這頭大象名叫「Gouri」，在工作時被稱為86號，曾在2022年10月攻擊一名男子，導致此人嚴重受傷。善待動物組織已致函多名官員，呼籲把這頭大象轉移至庇護所。

▼事發後，大象轉身離去。（圖／翻攝自YouTube／PETA）